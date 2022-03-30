刻畫“33位女性獨立運動家”的柳俊華作家. March. 30, 2022 07:51. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 1919年宣讀三一運動民族代表獨立宣言的33人都是男性。雖然在全國各地，各個階層都參與了三一運動，但正式得到高度評價的女性並不多。 西洋畫家柳俊華（59歲•照片）帶著這樣的問題意識畫出了女性獨立運動家。在首爾鍾路區首爾女談齋舉行的展覽“獻給33名女性獨立運動家”由包括33名在曆史上未能發光的女性獨立運動家的肖像在內的62件作品組成。通過作品重新審視了女性獨立運動家的足迹。 柳作家22日接受電話采訪時表示：“對新女性群體的調查進行了1年左右，收集了過去新聞報道中的照片”，“需要畫的人太多，在選擇上費了很大勁兒。”33人中除了人們熟悉的柳寬順、羅蕙錫之外，還包括偷運並分發《2•8獨立宣言》的金瑪麗亞、義烈團員朴次貞義士等，在各自崗位上鬥爭的護士、藝妓、學生。 有人看起去很堅強，有人則十分淒慘。直面66只眼睛，似乎在說“我過得很好”、“你過得好嗎？”肖像旁邊還擺放著紀念她們的祭桌畫《Ritual Table》（2021年）系列。柳作家說：“在調查資料的過程中深受感動，同時也感到非常抱歉。”祭桌上的畫上擺放著紅酒、咖啡、西瓜、雞蛋、花盆。其中包含了擺脫主要由女性准備的儒教祭祀思想，打造“一起度過歡愉時光的桌子”的意義。柳作家說：“希望當代女性和現代的我們能像相對而坐外出遊玩一樣互相分享記憶。” 展廳地下1層布置的過去作品中有少女出現。從2007年到2018年，作家在作品中不斷讓少女登場。包括描寫背著嬰兒過江的少女的《花江》（2012年）在內，少女濃縮了女性的一生。柳作家表示：“通過懷孕、生育等,女性是撫慰和治愈生命的存在”，“我認爲談論女性是建立共同體的方法之一”該展覽將一直持續到8月25日。

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