柴油價格暴漲……政府應盡快出臺減輕痛苦的對策，哪怕只是用於平民生計. March. 29, 2022 07:43. . 隨著柴油價格的暴漲，貨車和快遞車輛等生計型運輸從業者的痛苦正在加大。昨天，全國平均柴油價格比年初上漲了30%以上。上周，首爾的價格甚至超過了2000韓元。由於14年來首次暴漲，部分加油站的柴油價格超過了汽油價格。 柴油價格的暴漲不僅會給個體戶等平民的生活帶來困難，還會因物流問題在整個產業中引發動脈硬化現象，令人擔憂。柴油價格之所以如此上漲，是因為烏克蘭事態導致占國內進口量一半以上的俄羅斯產柴油供應出現了問題。隨著新冠導致產業活動放緩，去年歐洲柴油生產減少，庫存也告罄。如果烏克蘭事態長期化，柴油價格的高位運行將持續相當長的一段時間。 直接的損失主要集中在使用柴油作為生計手段的貨車司機和個體戶、農漁民等平民身上。據貨物業界透露，一年之內，油費根據貨車裝載重量，最多每月平均增加了250萬韓元。也就是說，在平均運輸費的三成以上用於油費的情況下，他們陷入了既不能工作也不能不工作的情況。據悉，延長4個月至7月的油類稅下調措施也沒有多大幫助。因為油類稅的下調與貨車司機收取的油價補貼掛鉤，如果稅額降低，補貼也會隨之減少。 業界要求恢復2009年廢除的「油價聯動補貼」，但此舉與脫碳政策背道而馳。由於存在公平性爭議，政府對此面露為難的表情。但也不能因此而袖手旁觀。作為替代方案，正在討論增加油類稅下調幅度的方案，應該考慮到削減油價補貼帶來的抵消效果。即使只是為了老百姓的生計，也要謀求暫時得到實質性的實惠的並行對策。趁此機會，有必要觀察柴油價格對整個產業競爭力的影響，重新整頓油類稅體製。

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