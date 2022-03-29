世界最長懸索橋和恰納卡萊. March. 29, 2022 07:44. . 3月18日，世界最長的懸索橋經由韓國企業竣工。架設大橋的達達尼爾海峽是地處加裏波利半島和小亞細亞之間的地峽。從古代開始，這裏就是亞洲和歐洲的邊界。恰納卡萊是渡過該海峽的重要渡口，渡輪在這裏航行。海峽不遠，15分鍾就能過，但搭橋並不容易。雖然寬度較窄但水相當深。得益于此，湛藍的水光非常美麗，巨大的貨船和吃水深的軍艦很容易航行。 該海峽是連接黑海和地中海的唯一通道。如果封鎖達達尼爾，黑海就會變成湖水。考慮到這種情況，大橋必須充分架高，因此除了吊橋以外，沒有其他方法。因爲是重要的交通要地，所以這裏也是蘊藏著無數戰爭記憶的地方。波斯皇帝大流士二世在該海峽搭起浮橋進入烏克蘭地區後，被遊牧民族打敗，差點永遠無法返回。兒子薛西斯一世也率領100萬大軍越過該海峽入侵希臘。當海峽出現巨浪時，他聲稱要“懲罰大海”，用鞭子鞭打水面，但真要過橋時卻把金碗作爲通行費放進了大海。20歲的亞曆山大大帝開始征服波斯也是從越過該海峽開始。 恰納卡萊西邊有特洛伊。在往東的地區，伯羅奔尼撒戰爭當時改變戰爭勝負的兩次重要的海戰在該海峽展開。丘吉爾一生的屈辱—第一次世界大戰時加裏波利戰鬥場所也在這裏。英國海軍和奧斯曼帝國海軍甚至動用潛艇展開了激戰。從公元前到現在，還有沒有一個地方保留著如此巨大的戰爭記憶呢？在土耳其考察時，恰納卡萊給人留下了深刻印象。戰爭的記憶沒有痕迹，海邊明亮而美麗，充滿活力。數千年的心願如今依托韓國企業架設了橋梁。希望這座橋不是用于軍事，而是爲繁榮與和平而架起的橋梁。但是這個海峽的盡頭黑海現在卻布滿了硝煙。曆史學家

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