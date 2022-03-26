系上爬山繩索尋找隱藏的垃圾……向中國人講解韓國文化遺産. March. 26, 2022 07:22. by 朴星民 min@donga.com. 全國各地的國立公園都有“守護者”。雖然不是住在國立公園的人，但是經常來這裏愛護和撫育國立公園。在他們的努力下，市民們可以舒服地造訪國立公園。 朴昌勇（63歲）從40多歲開始登山。在首爾東大門市場銷售面料年銷售額達到80億韓元的他在2000年代初因店鋪破産而經曆了人生的第一次挫折。當時幫助他調整心態的就是山。朴某說：“攀登岩壁時，會忘記一切，只集中于我面前的岩石上。這就是攀岩的魅力所在。”不知不覺間，他成爲了攀岩次數達到4000次的20年登山老將。 最近他“插進去”的地方是北漢山國立公園。每年遊客達656萬人（以2020年爲准），登山者非常多，因此事故也頻繁發生。朴某每次上山時都會清理落石，管理受損設施，並于2020年4月成立了北漢山國立公園登山安全服務團。 服務團會員不到2年就增加到了80多名。 每周六有20名左右的人沿著岩壁整理周圍。大部分都會檢查管理國立公園的職員很難去或落石事故頻發的地區。他們的包裏不僅有登山裝備，還有回收垃圾等的麻袋。朴某說：“看到山上丟棄食物或穿透岩石插上攀登工具時，最令人惋惜。” 來自中國台灣的王桂（58歲•女）從2012年開始連續11年在慶北慶州國立公園擔任自然環境解說員。自然環境解說員是向遊客介紹棲息在國立公園的動植物的人。王某主要在中華圈遊客來慶州國立公園時進行介紹，但也會以韓國學生爲對象進行環境教育。持續觀察國立公園內的生態變化也是王某的事情。 1992年，王某在丈夫的故鄉慶州安家落戶，擔任漢語講師，爲了更了解韓國，決定成爲自然環境解說員。全國以多文化家庭爲對象選拔了3人，王某是唯一一個作爲中文圈代表入選的人。 慶州是國內22個國立公園中唯一的曆史遺址型國立公園。這裏不僅是大自然，曆史文物的保存價值也很高，因此被指定爲曆史遺址型國立公園。王某說：“17年前入籍後成爲了韓國人，但是動植物學和曆史用語仍然覺得很難，所以經常學習”，“看到遊客們感歎韓國的自然和文化遺産，對自己的解說感到滿意的樣子，我感到很欣慰。”

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