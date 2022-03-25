劉永在花樣滑冰世錦賽上暫列短節目第四，有望奪取獎牌. March. 25, 2022 07:41. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國女子花樣滑冰招牌選手劉永（18歲•修理高中）十分接近獲得世錦賽獎牌。如果能夠獲得獎牌，這將是韓國選手時隔9年再次獲得獎牌。 當地時間23日，2022年北京奧運會花樣滑冰女子單人滑第6位獲得者劉永，在法國蒙彼利埃的Sud de France競技場舉行的2022年國際滑聯（ISU）花樣滑冰世錦賽女子單人滑短節目比賽中，以72.08分的總分在33名參賽選手中排在第4位。首次參加世界錦標賽的劉永雖然沒能超過自己的短節目最高分78.22分，但是達到了個人本賽季最高分。一同參加比賽的李海仁（17歲•世華女子高中）以64.16分的總分暫列第11位。 韓國女子花樣滑冰選手在世界錦標賽上獲得獎牌的只有“花樣滑冰女王”金妍兒（32歲）。金妍兒在2009年和2013年世錦賽上共獲得2枚金牌，此外她還獲得過2枚銀牌（2010年、2011年）、2枚銅牌（2007年、2008年）。 劉永獲得獎牌的可能性比任何時候都要大。因爲目前擁有世界最高實力的“俄羅斯三人幫”（卡米拉•瓦利耶娃、安娜•謝爾巴科娃、亞曆山德拉•特魯索娃）因俄羅斯入侵烏克蘭受到懲戒而未能參加此次比賽。 當天，劉永第一個跳躍動作選擇了阿克塞爾兩周跳（兩周半），而沒有選擇此次她在奧運會上曾展示過的阿克塞爾三周跳動作。對此，劉永表示：“今天早上練習時感覺阿克塞爾三周跳不太好。所以爲了提高節目的完成度，我決定進行阿克塞爾兩周跳。”劉永當天剩下的跳躍動作也沒有完全成功，沒能得到高加分。劉永說：“奧運會結束後一直很累”，“但是可能是因爲經曆過奧運會，所以不太緊張。從這點來看，在此次大賽中實現幹淨清爽的節目單的目標似乎很好。” 因金藝琳（19歲•修理高中）確診感染新型冠狀病毒肺炎而獲得世錦賽參賽權的李海仁說：“聽說可以參加世錦賽，我哭了。我想比好”，“今天非常緊張。在自由滑比賽中，我會更加集中精神去完成比賽。” 獲得短節目第一名的是獲得80.32分的北京奧運會銅牌得主坂本花織（日本）。魯娜•亨德裏克斯（比利時）以75.00分位居第二，瑪麗亞•貝爾（美國）以72.55分位居第三。劉永與第二名的分數差只有3分左右，如果在26日舉行的自由滑比賽中不出現失誤的話，她很有可能獲得獎牌。

한국어