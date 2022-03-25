美國對中國產品免征關稅. March. 25, 2022 07:42. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國拜登政府決定對中國產品再次免征關稅。 美國貿易代表部23日表示，對352個中國產商品重新適用免於征收關稅製度。此次措施從去年10月12日進口開始追溯適用，到今年年末為止有效。享受關稅優惠的中國產品包括電視屏幕、背包、自行車、枕頭等製造業零部件和消費品。 此前的特朗普政府2018年對中國產品征收3000億美元的關稅，引發了兩國間的貿易戰爭。隨著美國產業界的苦衷日益嚴重，特朗普政府允許對部分產品免予征收關稅。但特朗普在2020年末沒有延長豁免措施的情況下結束了任期。 美國產業界再次要求拜登政府免除關稅的呼聲越來越高，美國貿易代表部從去年底起研究了549個被要求免除關稅的產品，最終決定重新對352個產品給予關稅優惠。美國貿易代表部方面表示：「考慮到相關品種能否在本國或第三國生產或是否受到全球供應網變化的影響，選定了免除關稅品種。」 據分析，美國重啟部分中國產品的關稅優惠政策，首先是為了應對通貨膨脹等經濟問題。分析認為，此舉意在安撫最近在烏克蘭戰爭局面中試圖與俄羅斯密切接觸的中國，從而在國際上孤立俄羅斯。

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