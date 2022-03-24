圍繞韓國銀行總裁提名又起爭執……每件事情都讓國民感到疲憊. March. 24, 2022 07:56. . 文在寅總統昨天提名國際貨幣基金組織負責亞太事務的局長李昌墉為接替韓國銀行現任總裁李柱烈之後的新任總裁候選人。對此，青瓦臺和候任總統尹錫悅方面再次發生了沖突。青瓦臺表示「這是聽取候任總統方面的意見後宣布的」，但尹錫悅方面立即否認說，「沒有與青瓦臺協商或推薦過」。圍繞新政府上臺前總統辦公室「遷往龍山」問題，新舊權力的矛盾現在正式升級為人事權沖突。 人事權矛盾只是時間問題，是隨時都可能爆發的雷管。曾是雙方溝通窗口的當事人分別通過記者招待會或非公開說明會等互相指責，展開真相攻防戰，因此事態越來越嚴重。這樣下去，在新政府出臺之前，有可能出現現任總統和候任總統未能會晤的前所未有的情況。 圍繞韓國銀行總裁提名問題，雙方的主張截然不同。尹錫悅方面表示，「因為對方問，『李昌墉怎麽樣』，就答道，『他是好人』，然後就沒了。」「不是否決不否決，也不是說之前經過協商才辦理了推薦程序，」「在宣布前10分鐘來電話，說『隨你便』。」青瓦臺方面則反駁稱，「這是根據候任總統方面的意願送出的禮物，遭到了雷擊」。 圍繞韓國銀行總裁提名的「真相攻防戰」背後，存在著任命監查委員的問題。青瓦臺表示，在空缺的2名監查委員中，至少有1人堅持自己任命的意思。為了應對新政府對文在寅政府的脫核電事業或太陽能事業等展開監查的情況，很有可能要安排友軍占領監查委員的陣容，以打造卸任後的「安全閥」。 政府交接如此混亂而走偏，是史無前例的事情。要離開的權力想保住自己的份額直到最後一刻，而新上臺的權力則反復施壓要求「直接離開吧」。雙方都有必要克製擴大戰爭。首先，除了必要的以外，在政權交替時期離開的權力應該克製行使人事權。這符合普通國民常識性的看法。尹錫悅方面與其過分地逼迫即將離開的權力，不如選擇多少退路的名分、得到協助的基調，這才是理解因新舊權力矛盾而疲憊不堪的國民心態的方法。

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