愛情是動詞. March. 23, 2022 07:43. . 結束了長達爲期三周的絕食鬥爭，男子拿著大紙板站著。紙板上寫有這樣的句子。“愛情不是名詞，而是動詞。那是行動的單詞。感謝提供幫助的所有人。”前兩句是他喜歡的Trip Hop樂隊“Massive Attack”的《淚珠》中的歌詞，壓縮地表達了他爲什麽做出這種行爲。 這是關于一位叫理查德•拉特克利夫的平凡的英國人的故事。他的考驗始于2016年4月。帶著年幼的女兒去伊朗探親的妻子在回國途中因涉嫌顛覆體制而被捕。在英國的丈夫焦急萬分。英國政府稱他們會自己看著辦的，所以不要大驚小怪。但他並沒有坐視不理。他還拜訪了地區區議員，向媒體呼籲，並盡他所能。他還和妻子一起展開了爲期兩周的絕食鬥爭。妻子在德黑蘭監獄，他在伊朗駐倫敦大使館門前。那個也行不通後，他于2021年在英國外交部大樓前絕食了3周。他懇切地呼籲大家記住他的妻子。如果遠離人們的關心，妻子就永遠無法回來。 他的妻子是人質。1979年，英國沒有歸還巴勒比政權交給英國銀行的4億英鎊（約6400億韓元），伊朗將他的妻子當作人質。他拼命行動，把真相公諸于世。這動搖了市民，也動搖了政治人士。最終，政府迫于輿論壓力，將錢還給了伊朗，他的妻子也于2022年3月回到了家人的懷抱。這是時隔6年的事情。這都得益于他可歌可泣的獻身精神。毫不吝啬地幫助他的地區女性議員在議會傳達了釋放消息，開玩笑地說：“提高了對世界丈夫的標准。”是的。他就像Massive Attack所唱的歌詞一樣，是展現愛情是實踐動詞的人。不是定型的名詞。

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