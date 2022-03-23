尹錫悅親信：「尹錫悅在調查『世越號-崔順實』案件時，掌握青瓦臺報告體系亂象……成為搬遷辦公室的契機」. March. 23, 2022 07:43. by 張寬錫 jks@donga.com. 「雖然這會讓我更加不舒服，但我不會用這種方式做事。」 據悉，候任總統尹錫悅之所以要搬遷總統辦公室，是受到了在檢察機關任職時全面直接調查青瓦臺內部總統報告體系的經驗的影響。 尹錫悅的核心相關人士22日表示：「尹錫悅過去作為幹預國政案特檢調查組長被派駐到青瓦臺，調查崔順實相關疑惑、世越（歲月）號事故當天時任總統朴槿惠的7小時行蹤等，對青瓦臺內部報告體系進行了全面調查。」他說，「包括所謂的『門把手三人幫』爭議在內，經過秘書、附屬室等青瓦臺內層層報告體系，直接確認了報告被推遲或歪曲的過程，」「尹錫悅離開青瓦臺的決定確實在一定程度上受到了這種經驗的影響。」 此前，在2016年12月國會幹預國政真相查明特別委員會上，青瓦臺的報告體系引起了爭議。對於一名委員提出的「如何對總統進行書面報告?是（國家安保室）一名中校帶走，還是用傳真發走」的提問，時任國家安保室長的金章洙表示：「有時是騎自行車去，有時是直接跑過去。」也就是說，書面報告也要騎著自行車從秘書樓到主樓辦公室或官邸，連總統是否閱覽了報告都很難知道。青瓦臺的這種工作環境給尹錫悅留下了深刻印象。 據悉，尹錫悅最近向周圍人士表示：「如果抓住向總統報告的時間才能向總統進行報告，那麽能否進行實質性的報告呢，」「幕僚們最好和總統直接在一起工作，隨時進行溝通。」

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