李相浩奪得單板滑雪世界杯綜合冠軍，韓國第一人. March. 21, 2022 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 在2022年北京冬奧會上吞下“無獎牌”遺憾的“白菜男孩”李相浩（27歲•High1•照片）成爲首位在國際滑雪聯合會（FIS）單板滑雪世界杯上奪得綜合冠軍的韓國選手。 李相浩19日在德國貝希特斯加登舉行的2021~2022 FIS單板滑雪世界杯男子平行回轉第三、四名爭奪戰中，以0.14秒優勢戰勝盧卡斯•馬蒂斯（31歲•奧地利）獲得第三名。安德烈亞斯•普羅梅格（42歲•奧地利）、埃德溫•科拉蒂（31歲•意大利）並列排名第一。在賽季最後一站世界杯比賽上再添60分的李相浩在單板滑雪世界杯高山滑雪男子組綜合排名中，以604分的積分確保了冠軍。獲得506分的斯特凡•鮑邁斯特（29歲•德國）位居第二，獲得408分的科拉蒂位居第三。 高山單板滑雪是騎著滑雪板進行速度較量的比賽，分爲平行回轉和平行大回轉。因爲兩位選手並排奔跑，所以被冠以“平行（parallel）”的修飾語。根據平行回轉、平行大回轉的世界杯比賽成績，決定具體項目的賽季排名，兩個項目合計後確定綜合排名。李相浩的壯舉是堅持不懈和多才多藝的結果。李相浩在平行回轉項目中以245分排在普羅梅格（266分）之後，排在第二位，在平行大回轉項目中以359分排在鮑邁斯特（384分）之後，排在第二位，綜合排名第一。普羅梅格在平行大回轉項目中僅得到117分，排在第14位，綜合排名降至第4位（383分），鮑邁斯特在平行回轉項目中也以122分排在第7位。 李相浩是韓國滑雪和單板滑雪史上的傳奇人物。在2017年世界杯系列賽土耳其凱塞裏站上取得第2名，成爲首位登上FIS世界杯領獎台的韓國選手的李相浩在第二年平昌冬奧會上獲得了男子平行大回轉銀牌，爲韓國贏得了滑雪和單板滑雪項目中的第一枚奧運會獎牌。雖然上個月參加了北京冬奧會，但是他在8強中被淘汰，吞下了遺憾。但是在世界杯上獲得1枚金牌、2枚銀牌、4枚銅牌（包括1個混合團體賽），李相浩表現出了穩定的狀態，最終還增加了世界杯綜合冠軍的新曆史。在女子組比賽中，拉蒙娜•特雷齊亞•霍夫邁斯特（26歲•德國）以557分的總成績獲得綜合冠軍。 另外，韓國單板滑雪希望之星李蔡雲（16歲）在同一天在瑞士洛克斯舉行的FIS歐洲杯男子單板滑雪U型池決賽中，以90.00的成績獲得第一名。本月初獲得青少年世錦賽金牌的李蔡雲在成人比賽中也追加了金牌，揭示了韓國單板滑雪的光明未來。

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