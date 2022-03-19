新冠確診暴增，默克「口服藥物」最快將於下周獲得批準. March. 19, 2022 07:20. by 柳根亨記者、金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 隨著新冠疫情的擴散趨勢無法控製，韓國政府決定引進新的「口服藥」。記者18日獲悉，政府正在推進最早於下周緊急批準默克公司的「莫那比拉韋」的方案。 政府相關人士表示：「保健福祉部、疾病管理廳、食品醫藥品安全處等正在展開對默克公司和口服藥的效果性、安全性的最終驗證，」「最早在下周，最晚在3月末或4月初，食藥處有可能緊急批準。」默克公司的立場是，批準後立即供應。 政府當初與默克公司簽訂了24.萬人份劑量的合同，但臨床試驗結果顯示，預防住院、死亡的效果為30%，因此一直擱置著批準。但最近世界衛生組織也勸告使用莫那比拉韋等，一些主要國家的使用量正在增加。此前1月引進的輝瑞公司的「帕克洛韋德」供應嚴重不足。 即使追加引進口服藥物，預計也無法阻止因奧密克戎變異病毒感染者爆增導致的醫療應對體系超負荷運轉。雖然政府放寬防疫措施導致確診患者暴增的批評聲越來越大，但政府18日表示，從21日到下月3日，將把聚會人員從現行的6人增加到8人。另外，政府還決定推進將新冠感染癥的傳染等級從現行的一級下調至二級的方案。如果新冠感染癥被認定為二級傳染病，確診患者申報義務將從「發生後立即」放寬到「24小時以內」，在家治療等隔離措施也有可能消失。對於政府在奧密克戎危機中逆行的指責，中央事故處理本部社會戰略班長孫永來18日主張：「現在是從盡量減少確診患者、切斷流行本身的體系，轉向恢復日常生活、將重癥和死亡降到最低的體系模式的時期。」

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