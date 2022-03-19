俄羅斯炮擊烏克蘭哈爾科夫學校等處，至少造成21人死亡. March. 19, 2022 07:20. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 當地時間18日，入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊繼續狂轟濫炸。有預測稱，平民死亡人數遲早會超過1000人。七國集團譴責針對民間的攻擊是戰爭犯罪，並表明了要進行追加製裁的立場。 17日，在位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫郊外的梅雷帕村，學校和文化中心等遭到俄軍的炮擊，至少有21人死亡。面積達30萬平方米（約9萬坪）的世界最大規模市場哈爾科夫·巴拉巴肖娃市場當天也遭到俄軍的炮擊，化為灰燼。火災蔓延至周邊住宅區，導致1名消防隊員死亡。 南部港口城市馬裏烏波爾也因持續的轟炸，35萬名市民逃到了防空洞或地下室。市當局表示：「平均每天最多有100枚炸彈落入市內，」「80%的居民區建築物被破壞，30%的建築物無法復原。」曾有1200名兒童、孕婦等人避難的馬裏烏波爾劇院也在16日的炮擊中倒塌，之後俄軍不斷炮擊，救援工作被迫推遲。 此外，還發生了美國平民死亡的事件。北部切爾尼希烏警方當天表示：「一直在烏克蘭擔任講師的美國市民詹姆斯·惠特尼·希爾（68歲）16日在排隊領取面包時，因俄軍開火而死亡。」據州當局透露，切爾尼希烏地區17日一天內遭到俄軍炮擊，造成53名平民死亡。東部城市伊朱姆的副市長博洛迪米爾·馬喬金在臉書上表示：「沒有人能埋葬死人。」 聯合國人權事務所的統計結果顯示，包括58名兒童在內，上個月24日俄羅斯入侵後死亡的平民人數至少達到780人，預計下周將超過1000人。世界衛生組織也表示，在此期間，俄軍至少攻擊了醫院等醫療設施43次，導致12人死亡。 七國集團當天通過聲明表示：「普京發動了攻擊醫院、學校等民間設施的『無緣無故的戰爭』，使數百萬人走上避難之路。將對其對平民的無差別攻擊和戰爭犯罪追究責任。」

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