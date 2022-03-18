春風驚異. March. 18, 2022 07:48. . 巍然直立的柳樹一如身材修長的美女。春風從垂下的柳條間吹進來。順著風的蹤迹，像是用剪刀裁剪似的，柳葉長出了葉子。一聽到詩人感歎自然之手的聲音，就會不由自主地發出對青蔥顫動的柳葉的贊歎聲，春風的靈巧手藝！在營造出新生命美麗姿態的春風的驚奇中，新春的生機盎然。比春花早一步的清新的春天盛宴正在拉開帷幕。（賀知章《詠柳》原文：碧玉妝成一樹高，萬條垂下綠絲縧。不知細葉誰裁出，二月春風似剪刀。） 以充滿童心的視線描繪瑣碎日常生活的賀知章性格灑脫，非常喜歡喝酒。突然來到陌生的別墅後，他開始變得自由奔放，甚至說“與主人素未謀面，面對面坐著是因爲森林和泉水很好”，這樣的他與豪放氣質的李白相遇，意氣相投是理所當然的事情。在初次見面時，他被李白的詩和氣質所吸引，甚至將他稱爲“谪仙人”，之後他和李白的關系變得非常親近。也許比起本人的詩成就，賀知章更是以比任何人都早評價李白的詩才和價值而聞名。還傳出了李白當天手頭沒錢喝酒，賀知章豪爽地將高官的標志金龜抵押後請李白喝酒的美談。杜甫這樣描述了他作爲愛酒人的面貌。“賀知章酒後騎馬，晃晃悠悠，如在乘船。他眼睛昏花墜入井中，竟在井底睡著了。原文詩句：知章騎馬似乘船，眼花落井水底眠。”（杜甫《飲中八仙歌》）成均館大學名譽教授

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