大韓航空-韓亞航空中斷俄羅斯航線-領空飛行. March. 16, 2022 07:54. by 邊鍾國記者 bjk@donga.com. 大韓航空、韓亞航空、釜山航空因烏克蘭戰爭決定暫時中斷俄羅斯航線的運航，中斷飛往俄羅斯領空的飛行。歐洲及美國的航線也將用迂回航線代替俄羅斯領空，預計乘客和航空公司會因飛行時間增加而遭受損失。 大韓航空15日表示，到下月底爲止，將中斷每周四從仁川出發前往俄羅斯莫斯科，周五返回的仁川至莫斯科航線和隔周星期二運行的仁川至符拉迪沃斯托克（海參崴）航線。隔周運營的釜山航空公司的仁川至符拉迪沃斯托克航班也將停飛到下月中旬。因爲俄羅斯入侵烏克蘭導致當地機場運營不穩定，對乘客安全和貨物運輸提出了擔憂。飛往俄羅斯的貨物航線也將中斷。 大韓航空和韓亞航空決定不再經過俄羅斯領空。韓國雖然不屬于俄羅斯禁止領空飛行的國家行列，但考慮到安全因素，決定使用經過中國-哈薩克斯坦-土耳其領空的航線。從美國紐約、亞特蘭大、芝加哥、華盛頓、波士頓、加拿大多倫多到仁川的航線也將繞行阿拉斯加和太平洋的航線。但是，從仁川出發抵達美國的航班至今仍無需通過俄羅斯，正常運行。 如果使用迂回航線，仁川至歐洲的飛行時間將延長1小時30分至2小時45分，美國至仁川的飛行時間將延長1小時至1小時40分。業界相關人士表示：“消費者的飛行時間增加，航空公司的油費也將增加。”

한국어