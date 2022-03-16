民間衛星在平壤順安機場捕捉到「用於發射洲際導彈的構造物」. March. 16, 2022 07:55. by 尹相虎 軍事記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 ysh1005@donga.com、weappon@donga.com. 衛星照片在平壤順安機場捕捉到了疑似洲際彈道導彈發射支架的水泥結構。美國向韓半島投入了導彈軌跡追蹤偵察機。朝鮮的「怪物洲際導彈（火星-17型）」挑釁進入了「倒計時」。 據「美國之音」15日報道，民間衛星企業「行星實驗室」12日拍攝的順安機場被發現有兩個混凝土平臺。據推測，這些平臺寬50米、長220米、長100米，是8日、9日前後建設的。朝鮮在2017年7月和11月進行「火星-14」「火星-15」型洲際導彈挑釁時，也曾製造混凝土平面，然後將移動式發射車輛停放在上面發射導彈。也就是說，此次也很有可能是發射「火星-17」型導彈的設施。韓國軍方認為這是挑釁臨近的有力征兆。 美國也在緊急應對。繼14日對朝通信監聽偵察機之後，當天又出動追蹤導彈飛行軌跡的「眼鏡蛇球（RC-135S）」偵察機，出擊韓國西部海域和首都圈上空。美國太平洋空軍司令肯尼斯·威爾茲巴赫當地時間14日在空軍協會所屬的米歇爾研究所主辦的視頻談話中，就朝鮮追加發射洲際導彈的可能性表示：「我們已經做好了應對的準備，」「如果我們得到其他命令，我們也做好了付諸實施的準備。」

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