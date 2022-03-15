SK-ON攜手福特在土耳其建設電池工廠. March. 15, 2022 07:49. by 郭道英 now@donga.com. SK Innovation的電動汽車電池子公司SK-ON將與美國汽車企業福特、土耳其最大集團科奇攜手，推進在土耳其設立生産電池的合作法人。這是國內電池企業和整車企業在歐洲建立合作工廠的第一個事例。 SK-ON方面14日表示，已與福特、科奇簽訂了成立電動汽車電池生産合作公司的諒解備忘錄（MOU）。SK-ON去年5月宣布，將與福特在美國田納西州和肯塔基州建立合作工廠。福特首席運營官（COO）豪•泰坦8月曾表示：“（兩家公司的合作事業）將越過北美擴大到歐洲”，提高了對歐洲合作法人的期待。 科奇集團是在能源、電子、汽車、金融等領域擁有100多家子公司的土耳其代表集團。1959年該集團與福特成立了合資法人“福特Otosan”，年産45.5萬輛商用車。 三家公司的電池合作工廠將在土耳其安卡拉附近的巴什幹産業特區地區建立。最快將從2025年開始生産主要用于商用車的大功率高鎳NCM（鎳、钴、錳）電池。生産規模爲每年30~45GWh（千兆瓦時）。據推算，總投資金額約爲3萬億至4萬億韓元。 SK-ON在忠南瑞山市、美國佐治亞州、中國常州、鹽城、惠州、匈牙利科馬羅姆啓動了獨立工廠。到2025年爲止，中國鹽城第二工廠、匈牙利伊萬喬工廠等也制定了啓動的目標。再加上與福特的美國、土耳其合作工廠竣工後，預計總生産能力將在2025年和2030年分別增加到220GWh和500GWh。 預計通過此次共同進軍歐洲市場，SK-ON和福特的電動汽車夥伴關系也將得到加強。正在加快電動汽車轉換步伐的福特的目標是到2030年爲止確保總電池容量達到240GWh。其中，通過SK-ON確保了北美所需的140GWh物量。預計，從歐洲和中國等地采購的其余100GWh也將通過土耳其合作工廠籌措一部分。SK-ON代表池東燮（音）表示：“繼福特和美國之後，在歐洲也繼續保持夥伴關系，感到非常高興”，“期待福特在實現電動化增長戰略的同時，爲電動汽車産業的增長和地球碳減排做出貢獻。”

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