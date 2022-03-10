“看不見前方的她們都擁有一個共同的身份‘母親’”…3名盲人母親的養育記《只是媽媽》. March. 10, 2022 07:57. by 金哉希 jetti@donga.com. 有三位媽媽給剛滿三歲的孩子餵斷奶食品。一位母親把孩子的衣服都脫掉後，還脫掉了自己的衣服。這是爲了防止衣服上沾滿輔食。另一位媽媽用很輕的塑料勺子。因爲用勺子的重量來確認孩子是否吃完了食物。有一位母親讓孩子坐在自己的膝蓋上，用手確認孩子的嘴巴，並餵斷奶食品。她們是看不到前方的盲人母親。 8日見到的《只是媽媽》（時空社）的作者、三個孩子的母親尹素妍（36歲）說：“盲人媽媽們經過無數次的反複試驗，找到了最適合孩子和自己的育兒方法。”4日出版的書包括患有視覺障礙的3名母親撫養子女的方法、對殘疾父母的偏見等。專攻兒童福利、獲得幼兒教育碩士的尹某將“盲人母親的養育”定爲博士學位主題。在4個月的時間裏，她先後6次訪問各家庭，對她們進行了3個小時的觀察。 盲人母親們還反複數百次練習餵斷奶食品、換尿布、洗澡等育兒的基本動作，用手、耳朵、鼻子等感覺逐漸熟悉。孩子開始走路時擔心摔倒或撞擊，所以在孩子的脖子上戴了鈴铛。尹某說：“外出時，孩子獨自乘坐電梯時也曾有過驚險的瞬間。但是她們甚至在臥室聽到孩子摸馬桶的聲音，動員了視覺以外的感覺，對孩子傾注了全部精力。” 盲人父母撫養孩子的最重要的方法就是對話。用語言去掌握孩子。如果從幼兒園回來後發卡不見了，就會一一詢問爲什麽沒有發卡，是不是和別人吵架了等。像“水的味道怎麽樣”、“聽到風聲想起什麽了”一樣，還提出了不局限于時間的問題。 “三個家庭的共同點是對話不斷。這也會導致孩子們的語言能力的提高。孩子們沒有說‘有鳥’，而是說‘長著藍色翅膀的鳥正向右走’。父母的殘疾反而會成爲孩子的強項。” 該書將于下月出版有聲讀物和數字語音圖書，並于8月份出版盲文書。書的封面題目下面用盲文標記著“只是媽媽”。母親中有一位在確認題目後流下了眼淚。 “她們只是看不見前方而已，只是媽媽而已。孩子和媽媽是了解彼此的區別並配合的存在。 希望看不到前途的所有‘媽媽’都能獲得勇氣。”

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