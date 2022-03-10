鎳價一周內暴漲70%，韓國電池産業進入“緊急狀態”. March. 10, 2022 07:59. by 徐亨錫記者 / 世宗=朴熙昌記者 skytree08@donga.comramblas@donga.com. 電池核心材料鎳（Nickel•元素符號Ni）的價格正以可怕的氣勢飙升。有人擔心，成爲韓國新一代主力産業的電動汽車用電池産業可能會被急劇的成本上升所束縛。特別是，如果俄羅斯中斷鎳出口，全球供應不足現象將會長期化，因此緊張感正在進一步加深。 據韓國光海礦業公團韓國資源信息服務公司9日透露，以英國倫敦金屬交易所（LME）爲准，每噸鎳的價格以7日（當地時間）爲准爲4.2995萬美元（約5312萬韓元）。與1年前的去年3月8日的1.6115萬美元相比，價格上漲率達到了166.8%。 鎳價格從2019年1月的1.044萬美元開始，到上月28日來到2.524萬美元，一直保持上漲勢頭。主要原因是隨著電動汽車銷量的急劇增加，電池需求上升。鎳含量越高，電池容量就越大，電動車行駛距離也會增加。 對入侵烏克蘭的俄羅斯正式實施全球經濟制裁後，鎳價格開始大幅上漲。俄羅斯鎳供應量約占全球的10%。由于供給不足加劇，進入本月後僅一周，鎳價格就比前3年零2個月的上升幅度大幅上升。8日，鎳的每噸價格一度超過10萬美元，LME突然中斷了鎳交易。LME方面表示：“考慮到最近的地緣政治情況，交易中斷可能會持續幾天。” 由于鎳價格暴漲，作爲“第二個半導體産業”備受期待的電池業界受到了直接打擊。不僅是LG能源解決方案、SK-On、三星SDI等國內3家電池公司，就連提供電池材料的企業也受到很大影響，整個産業生態界遭受了很大的衝擊。市場調查企業SNE Research預測，3家電池公司的鎳需求量今年爲9.1萬噸，明年爲13.4萬噸。預計到2030年，需求量或將達到64.8萬噸，是今年的7倍多。 國內3家電池公司的大部分鎳是從南美、中國、澳大利亞等地進口的。即使俄羅斯中斷出口，供需也不會立即中斷。但是，由于鎳價格進一步上漲，很難避免費用負擔。特別是國內企業正在集中生産將電池中使用的正極材料的鎳含量提高到90%以上的“高鎳”産品。隨著高鎳電池的普及，預計每輛電動汽車的鎳需求量將從今年的36公斤上升到2030年的41公斤。再加上不鏽鋼等鋼鐵領域的鎳需求，有人擔心從2024年開始，世界性的鎳供應不足將固定下來。業界有觀測認爲，世界電池業界排名第一的中國CATL遲早會減少電池生産。 隨著鎳價格的暴漲，政府也保留了對非洲馬達加斯加的安巴托比鎳礦的出售決定，並開始重新研究。産業通商資源部相關人士解釋說：“尚未決定是否出售或擁有相關礦山，相關程序正在進行中。”有觀測稱，出售計劃也有可能被取消。安巴托比礦山是世界三大鎳礦，每年最多可生産4.8萬噸。此前開始開發海外資源的公共機關經營惡化加劇後，政府決定出售26個海外資産。其中11個已被出售，還剩下15個。 韓國汽車産業協會會長鄭萬基（音）強調：“電動汽車對鎳、锂、钴等核心材料的進口依賴度很高”，“應該通過擴大海外資源開發等，制定穩定的原材料確保對策。”

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