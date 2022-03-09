日益擴大的「石油危機」恐怖，要想著明天就會來臨來製定對策. March. 09, 2022 07:34. . 為了製裁入侵烏克蘭的俄羅斯，美國開始與歐盟國家討論禁止進口俄羅斯產原油和天然氣的方案，國際油價正在飆升。有人警告說，不久的將來，「第三次石油危機」將成為現實，油價有可能飆升至200美元。俄羅斯威脅說：「如果采取禁運措施，油價將暴漲到300美元以上。」對於進口全部原油的韓國來說，物價上漲將不可避免地導致消費萎縮和出口企業競爭力下降。 政府預計今年經濟增長率為3.1%，消費者物價上漲率為2.2%，但前提是油價水平為73美元。如果油價再上漲，增長率就會下降，物價必然會上漲。現代經濟研究院認為，如果油價上漲至120美元，增長率將下降0.4個百分點，消費者物價將上升1.4個百分點。如果再暴漲，沖擊將呈幾何級數增長。 在這種情況下，經濟副總理洪楠基上周卻做出了悠閑的診斷：「我國經濟的恢復趨勢正在持續。」時隔5年召開的物價關系部長會議只提出了延長油類稅下調期限、要求企業克製上調價格等補救對策。 震中是世界第二大原油出口國俄羅斯，與20世紀70年代第一次、第二次石油危機不同，強國間的陣營對決很有可能長期化，因此此次事件更加令人擔憂。有分析認為，由於奧密克戎的大擴散，韓國已經踏上了物價上漲和蕭條同時出現的「滯脹」門檻。政府應以明天面臨石油危機的心態製定徹底的對策。目前，不僅要製定能源緊急供求及消費減少方案、支援企業和平民的政策，還要製定全面檢查財政、貨幣政策的綜合對策。

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