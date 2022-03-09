朝鮮出現重建2018年炸毀的豐溪裏核試驗場的動向. March. 09, 2022 07:35. by 申鎮宇記者、尹相虎軍事記者 niceshin@donga.com、ysh065@·donga.com. 朝鮮鹹鏡北道吉州郡豐溪裏核試驗場被捕捉到了重建的新跡象。豐溪裏核試驗場是朝鮮國務委員長金正恩作為無核化重大舉措於2018年5月炸毀的。據悉，韓美情報部門最近在平壤順安一帶捕捉到了看似朝鮮準備追加發射導彈的兵力及裝備動向等。朝鮮1月曾暗示將取消「中斷核試驗、試射洲際導彈計劃」，因此有分析認為，朝鮮可能會在韓國總統選舉結束後進行「重大挑釁」。 米德伯裏國際學研究所東亞不擴散中心所長傑弗裏·劉易斯當地時間7日表示，對商業衛星企業「麥莎科技」最近對豐溪裏地區拍攝的衛星照片進行分析的結果顯示，這一帶可能建有新建築。對上月18日和本月4日的照片進行比較分析後發現，豐溪裏核試驗場堆放著建築用木材和鋸末等新建和維修設施的情況。 綜合《東亞日報》8日的采訪，韓國政府從去年底開始一直在關註豐溪裏一帶人力和裝備的增加。韓國政府一名官員表示：「豐溪裏也有可能是為了吸引韓美的目光而設的『櫥窗』。」

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