美國：“考慮禁止俄羅斯出口原油”，世界經濟或將陷入“石油危機”恐慌. March. 08, 2022 07:54. by 朴民優 minwoo@donga.com. 在俄羅斯入侵烏克蘭出現長期迹象的情況下，美國考慮對俄羅斯産原油采取禁運措施，國際油價一下子逼近每桶140美元。 據倫敦ICE期貨交易所6日（當地時間）透露，北海産布倫特原油在開盤初期暴漲18%，達到每桶139.13美元。這是盤中史上最大漲幅。在紐約商業交易所，西部得克薩斯原油（WTI）盤中上漲到130.50美元。這兩種原油都達到了自2008年7月以後13年零8個月以來的最高值。 目前正在歐洲訪問的美國國務卿托尼•布林肯當天表示：“正在積極與歐洲盟國討論禁止進口俄羅斯産原油的措施”，“前一天與喬•拜登總統討論了這一問題。” 俄羅斯産原油禁運是西方國家可以選擇的最後，也是最強的制裁選項。雖然會對俄羅斯經濟造成致命的打擊，但如果堵住占世界供應量7%的俄羅斯産原油，將不可避免地受到國際油價暴漲帶來的通貨膨脹惡化和世界經濟衝擊。 因此，隨著上世紀70年代石油危機（石油風波•oil shock）有可能重演的恐懼增大，全球金融市場陷入了恐慌之中。7日，KOSPI指數暴跌2.29%，以2651.31收盤。外國投資者和機構分別抛售了1.18萬億韓元和9600億韓元，使股價下跌。日本（-2.94%）、中國香港（-2.95%）、中國大陸（-2.17%）等亞洲主要股市也一致暴跌2%以上。隨著安全資産美元需求的劇增，韓元對美元的彙率暴漲12.9韓元（韓元價值下跌），以1127.1韓元收盤，時隔1年零9個月再次超過了1120韓元。俄羅斯在本月16日宣布不履行7億美元國債的可能性也越來越大。 專家們擔心：“可能會面臨相當于上世紀70年代石油危機的最嚴重的能源危機。”

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