早已預告確診患者會暴增，失魂落魄的選舉管理委員會自找混亂. March. 07, 2022 07:43. . 5日是新冠確診患者和隔離人員參加第20屆總統選舉事先投票的最後一天，全國各個投票站到處出現了混亂。選舉輔助人員沒有把確診患者填寫的選票直接放入票箱，而是分別裝入快遞箱、垃圾袋、笸籮等處並移動，這一過程中，選民們的抗議接連不斷。甚至還發生了向確診患者分發已經填寫的選票的荒唐事情。部分確診患者放棄投票回了家。 造成此次事態的是選舉管理委員會的松懈態度和準備不力。此次大選是繼2020年4月15日國會議員選舉、去年4月7日首爾·釜山市長再補選後，新冠疫情發生後的第三次選舉。當時一天的新增確診患者分別為27人和653人。但是，今年1月就有人預測，由於奧密克戎變異病毒的擴散，大選前後將出現20萬名以上的確診患者。因此，政界也不斷有人指出，有必要製定對策。盡管如此，上個月出席國會會議的中央選舉管理委員會事務總長卻豪言壯語道：「已經製定了應對最壞情況的綜合對策，」「已經做好了細致的準備。」不得不要問選舉管理委員會，到底做了什麽準備。 選管委以公職選舉法規定「每個投票區不能同時使用兩個投票箱」為借口，對確診患者的選票管理不善。即使規定不變，只要確診患者和非確診患者的投票時間不同，或另行指定確診患者投票站，問題就很容易得到解決。如果按預想情況發放應對程序手冊，並忠實地對選舉輔助員進行事前教育，混亂局面就會減少。更何況，選舉管理委員會沒有單獨接受確診患者的投票申請，因此目前還無法統計有多少確診患者參加了事先投票。這等於是暴露出了選舉管理委員會沒有遵守基本原則的事實。 朝野政界要求查明真相，並追究嚴肅的責任。盡管如此，選管委昨天表示道歉稱「非常遺憾和抱歉」，同時卻發表立場稱「絕對沒有舞弊嫌疑」。中央選舉管理委員會委員長盧正熙前天甚至沒有上班，發表的聲明也不是委員長而是選管委的名義。選管委是否正確認識到了此次事態的嚴重性，令人懷疑。在勢均力敵的大選中，管理不善可能會在選舉後引發不服的爭議。9日的正式投票中，可能有比事先投票更多的確診患者參加投票，應該做好徹底的準備，以防止類似爭議再次發生。

한국어