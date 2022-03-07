現代汽車捐款50億韓元，三星捐款30億韓元，SK捐款20億韓元，樂天-KB-新韓捐款10億韓元. March. 07, 2022 07:45. by 宋忠炫, 李建赫 balgun@donga.com,gun@donga.com. 爲了慶北和江原地區發生的大規模山火造成的災後重建及災民支援，國內企業的支援接連不斷。 6日，現代汽車集團向全國災害救助協會捐贈了50億韓元，用于山火災後重建。同時集團還投入了4輛平均每天可以處理1000公斤洗衣物的“城市型洗衣救護車”和1輛搭載消毒器的“綜合防疫救護車”。 三星電子、三星顯示器、三星SDI等三星子公司表示，爲慶北蔚珍和江原三陟地區遭受山火災害的居民捐贈了30億韓元的救助捐款。還爲在臨時居住設施生活的災民提供裝有生活必需品的1000份救災套裝。 SK集團決定通過社會福利共同募捐會支援20億韓元捐款。KT和LG U+決定向受災地區支援救助套裝、毛毯類、衛生用品等緊急救助物品。 樂天集團計劃向社會福利共同募捐會捐贈10億韓元，並支援1000份救護套裝和礦泉水、碗面等2.3萬件食品。新世界集團通過山火發生地區的易買得店鋪，向災民提供必要的生活必需品。 金融界也出面支援遭受山火災害的居民和企業。KB金融集團和新韓金融集團爲救助災民及災後重建，計劃分別捐款10億韓元。金融委員會決定，對從KDB産業銀行、IBK企業銀行等政策金融機構獲得的貸款及擔保，最多推遲1年的本息償還，並延長償還期限。商業銀行、儲蓄銀行、相互金融組合等貸款將推進最多6個月延期償還本息或延長到期期限的方案。

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