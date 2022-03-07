截至5日17時，共有99萬人投票……不知道確診患者人數有多少. March. 07, 2022 07:45. by 趙雅萝記者 likeit@donga.com. 在5日下午實施的新冠確診患者、隔離者事先投票中，又出現了一個爭議：確診患者、隔離人員和普通選民的投票規模沒有得到統計。因此，有人擔心，如果9日的計票結果顯示，排名第一和第二的候選人得票相差無幾，事先投票管理不善的爭議可能會引發嚴重的政治混亂。 據中央選舉管理委員會選舉統計系統6日的數據，從確診患者開始事先投票的前一天（5日）下午5時起，到投票結束為止，參加事先投票的選民共有990630人。這是全體選民（4419.7692萬人）的2.2%。 但是，這99萬多人包括下午5點以後投票的普通選民和新冠確診患者、隔離人員。選管委的態度是，暫時不可能對其中確診患者、隔離人員進行單獨統計。這是因為，並不存在其他確診患者、隔離者的名單，進行投票時只是在包含全體選舉人團的「綜合名單系統」內對確診患者、隔離人員是否本人進行了確認。 不過，也有人認為，對於確診患者、隔離人員來說，由於在填寫選票前另外填寫了「本人與否確認書」，所以以該確認書為標準，可以掌握確診患者、隔離人員的投票規模。對此，選管委相關人士表示：「雖然物理上可以清點人數，但還沒有決定是否要單獨統計確診患者和隔離人員的規模。」 對此，政治圈內有人擔心：「如果當選者以1~2個百分點的微弱差距獲勝，對確診患者和隔離人員投票的管理不善將成為問題。但共同民主黨和國民力量黨都暫時與不正當選舉的「帽子」保持距離。因為，在雙方都對勝利充滿信心的情況下，如果草率提出不正當選舉疑惑而獲勝，就等於自己否定了結果。

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