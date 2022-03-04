尹-安單一化：「組建聯合政府」. March. 04, 2022 08:03. by 張寬錫, 許桐準 jks@donga.com,hungry@donga.com. 國民力量黨總統候選人尹錫悅和國民之黨總統候選人安哲秀在事先投票前一天的3日，突然宣布在野圈候選人單一化。當天，隨著安哲秀宣布支持尹錫悅並辭去候選人退選，3月9日總統選舉實際上已經演變為共同民主黨總統候選人李在明和尹錫悅之間的兩強格局。隨著被認為是最後最大變數的在野黨單一化戲劇性地得以實現，朝野勢力正在密切關註它對大選版圖產生的影響。 尹錫悅和安錫悅當天上午8點在國會溝通館召開的記者會上表示：「為了『更好的政權更叠』以打造更好的大韓民國，我們決定齊心協力，」「現在我們兩個人是『一個團隊』。」「更好的政權更叠」是安哲秀的核心口號。兩人還表示：「一定要彌補彼此的不足來實現政權更叠，通過互補成立有能力、有準備的政府，打造成功的政權。」 他們在聯合宣言中表示：「兩人想要共同打造的政府是面向未來、改革性的國民團結政府，」「在過去的4年半時間裏，所有國政運營都充滿著『只許州官放火，不許百姓點燈』、虛假與偽善、不公正等種種不正常，我們將把它恢復正常。」他們還表示：「將與（總統職務）交接委員會共同協商組建聯合政府的事宜。」 他們決定，為了組建「一個團隊」，決定在選舉結束後推進兩黨合並。安哲秀表示，「我一定要做的事情之一，就是將國民力量黨轉變為更加實用、中立的政黨」，暗示了今後挑戰黨權的可能性。當天中午12點半，安哲秀向中央選舉管理委員會提交了辭任候選人的文件。 在野圈單一化是尹錫悅方面的國民力量黨國會議員張濟元和安哲秀方面的國民之黨國會議員李泰奎2日深夜見面後打開大門的，3日淩晨兩名候選人突然會面並達成了一致。 共同民主黨對單一化的影響力表示了警惕。該黨總攬選舉對策本部長禹相虎批評稱：「我們把兩名候選人的單一化定義為『瓜分位置』的茍合。」不過，李在明表示：「政治似乎是政治家在做，但實際上是國民在做。相信歷史和國民。我們將堅定不移地走民生經濟、和平、團結的道路。」正義黨總統候選人沈相奵表示：「兩黨之間只剩下我一個人了。我會帶著使命感竭盡全力。」

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