俄羅斯接連炮擊數千人躲避的基輔火車站. March. 04, 2022 08:02. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 烏克蘭政府稱，俄羅斯軍隊當地時間2日和3日接連炮擊了烏克蘭首都基輔中央火車站和地鐵站附近。據路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報道，中央火車站是數百、數千名試圖逃離基輔的難民聚集的地方。作為地下防空洞使用的地鐵站約有1.5萬名基輔市民藏身。國際刑事法庭2日表示，將立即對俄羅斯戰爭犯罪嫌疑展開調查。聯合國表示，在入侵一周後的當天，離開烏克蘭的難民規模超過了100萬人。 烏克蘭內務部2日說，由於俄軍的炮擊，基輔皮夫尼奇納站（音）部分遭到毀損。該站距離中央站只有200米左右。據英國《衛報》報道，俄羅斯軍隊3日也對基輔市中心的地鐵站附近進行了轟炸。烏克蘭情報機關還表示：「在（基輔）地鐵站發現了身藏武器的俄羅斯間諜。」美國有線電視新聞網報道說，俄軍2日在第二大城市哈爾科夫至少轟炸了3所學校和教堂。 俄軍當天宣布占領了烏克蘭南部的赫爾松。這是俄軍入侵一周以來首次掌握主要城市。赫爾松是連接俄羅斯2014年吞並的南部克裏米亞半島和最近俄羅斯總統普京承認獨立的東部頓巴斯地區的戰略要地。 俄軍4架戰鬥機當天侵犯了波羅的海附近的瑞典領空，還發生了瑞典戰鬥機出擊的一觸即發的情況。

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