Galaxy S22缺貨嚴重…在美國還要再等3個月. March. 01, 2022 07:20. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 據悉，三星電子上月25日正式推出的智能手機“Galaxy S22”系列因事前預約多于預期，供貨最多推遲3個月左右。 28日，據信息通信技術（ICT）業界透露，Galaxy S22于上月9日（當地時間）在美國公開後實施的事前預約中，申請者比三星電子當初的預測還要多。因此，預計相當多的消費者要到4月份才能收到産品，通過移動通信公司申請的部分顧客要等到5月份。據三星電子美國法人統計，“Galaxy S22 Ultra”在美國預售量中占60%。 在韓國國內，在正式上市之前，部分預約者也無法收到産品。據悉，消費者喜歡的部分型號和顔色出現了配送延遲現象。據悉，繼中國之後，在世界第二大智能手機市場印度，Galaxy S22的預售也大受歡迎。自上月23日（當地時間）開始預售後，僅12個小時就收到了7萬部以上的申請，創下了三星電子在印度戰略智能手機的曆史最高紀錄。 據統計，三星電子的“Galaxy A12”是去年全球銷量最高的智能手機型號。據市場調查企業Omnia透露，Galaxy A12去年售出5180萬部，領先排名第二的iPhone12手機1010萬部左右，躍居銷量榜首。另外，三星電子Galaxy A02也以1830萬部位居第10位，有2款手機進入了銷量前10位。但是，美國蘋果公司推出了7種産品，在型號數上超過了三星電子，在前10位産品的平均每台售價方面，蘋果爲1046美元（約126萬韓元），是三星電子149美元的7倍，在收益性上差距很大。

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