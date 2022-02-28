所有人都是天才. February. 28, 2022 08:07. . “所有人都是天才。但是，如果判斷魚的能力是爬樹爬得多麽好，那麽魚就會相信自己一輩子都很傻。”—阿爾伯特•愛因斯坦 在教育熱情高漲的韓國，很多家長都想將子女培養成天才。天才如何定義？高智商（IQ）、考試成績優秀、考上一流大學就是天才嗎？按照這樣的標准，只有少數人是天才。但是被認定爲世紀天才的愛因斯坦表示，“所有人都是天才。”作爲教育者，我積極認同這句話。 筆者在美國哈佛大學攻讀了約10年的學位課程，見到了在多個領域表現出天才性的學生和教授。也許正因如此，無論遇到誰，他都會很快看出他們出衆的才能。 國內大學通過內審、論述、高考分數等選拔學生。僅從選拔標准來看，如果不是所謂的一流大學的學生，就很難稱之爲天才。但是上課的時候會遇到像珍珠一樣隱藏的學生。如果和他們一起研究，就會發現他們的優點和弱點。如果將能夠發揮優勢的項目交給他們，並與能夠彌補弱點的人組隊進行訓練，那麽其優勢不知不覺間就會發展到高水平。作爲教育者，這是最欣慰的瞬間。 筆者在大學兼任科學英才院院長的同時，也經常與小學、初中英才見面。畢業典禮時我經常這樣強調。英才教育院結業的最大意義是在大家心中種下了“我是英才”的自我催眠種子。即使是同一把刀，如果犯罪者拿起，就會危害生命，相反，如果醫生拿在手裏，就會挽救生命。希望這些英才們能夠好好培育心中的種子，使這個果實更加積極地改變世界。

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