“普京狂熱粉”的俄羅斯NHL明星也表示“反對戰爭”. February. 28, 2022 08:08. by 金東昱 creating@donga.com. 俄羅斯入侵烏克蘭後，體育界反對戰爭和抵制俄羅斯的呼聲也越來越高。 俄羅斯冰球明星亞曆山大•奧貝奇金（37歲•華盛頓）表示反對戰爭。據美聯社26日報道，奧貝奇金表示：“情況很艱難。我在俄羅斯和烏克蘭有很多朋友”，“希望戰爭能立即結束，全世界都能和平。希望戰爭到此爲止。”從2004年開始效力于北美冰球聯盟（NHL）的奧貝奇金在NHL總計1248場比賽中攻入762球，助攻621次，創下了NHL史上最多得分第4位。據悉，奧貝奇金是俄羅斯總統普京的忠實支持者。奧貝奇金說：“普京是我的總統。但是我對政治不感興趣。我是運動員。” 27日在阿聯酋（UAE）迪拜舉行的男子職業網球（ATP）巡回賽迪拜冠軍賽上奪冠的安德烈•盧布列夫（俄羅斯）也反對戰爭。他在前一天半決賽獲勝後，在電視轉播攝像機上留下了“千萬不要戰爭（No War Please）”的文章，表明了反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場。 原定在俄羅斯舉行的各種國際體育賽事也紛紛被取消。國際排聯（FIVB）27日正式表示，原定于6、7月在俄羅斯舉行的國家對抗賽“VNL”比賽將在其他國家進行。 世界最頂級賽車運動大賽一級方程式賽車（F1）也表示，決定不舉辦本賽季F1世界錦標賽俄羅斯大獎賽。俄羅斯大獎賽原定于9月25日在俄羅斯索契的賽車跑道舉行。國際柔道聯合會（IJF）宣布，將取消原定于5月在俄羅斯喀山舉行的2022喀山大滿貫賽。以柔道愛好者著稱的普京總統目前擔任IJF的名譽會長。國際體操聯合會（FIG）也決定在FIG主辦的大會上禁止使用俄羅斯和協助俄羅斯入侵的白俄羅斯的國旗和國歌。另外，原定在兩國舉行的FIG世界杯（5月、9月）和挑戰杯（8月）也全部取消。 波蘭和瑞典宣布不會與俄羅斯進行2022年國際足聯（FIFA）卡塔爾世界杯附加賽（PO）。瑞典足協27日表示：“敦促國際足聯取消3月份俄羅斯參加的附加賽”，“無論國際足聯做出何種決定，我們都不會與俄羅斯隊進行比賽。”俄羅斯原計劃于3月24日與波蘭隊進行半決賽。在這裏獲勝的球隊將在3月29日的決賽中迎戰另一場半決賽瑞典-捷克之間的勝者。捷克隊也將抵制與俄羅斯隊的比賽。

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