源於烏克蘭的經濟戰爭，韓國開始走「炮火中的增長」鋼絲. February. 26, 2022 07:31. . 俄羅斯入侵烏克蘭後，美國立即與西方同盟國一起切斷俄羅斯大型銀行的資金交易，並著手進行禁止尖端產品出口的經濟製裁。其戰略是，在勒緊金融機構資金來源的同時，限製航空、半導體、通信相關品種的對俄羅斯出口，同時壓迫金融和產業。相反，中國則完全開放俄羅斯產小麥進口等，開始加強中俄經濟合作。在對新冷戰的擔憂日益加深的情況下，世界經濟已經出現了分裂為西方和非西方陣營的征兆。 此次事件給本來就不安的世界經濟蒙上了一層陰影。俄羅斯是世界第一大天然氣出口國，占全世界小麥出口量的30%。如果戰爭長期化，能源、谷物、原材料價格將同時出現暴漲的「超級暴漲」現象。如果國際油價超過每桶120美元，達到每桶150美元的悲觀預測成為現實，世界各國的痛苦將成倍增加。 韓國經濟最近3個月連續出現貿易赤字、每桶國際油價突破100美元、10年來首次出現3%的物價上漲等內外的不利因素。在這種情況下，烏克蘭事態使半導體、汽車等主力產品出口俄羅斯的道路受阻，當地生產全面萎縮的困難加重。再加上，如果因供應網的擾亂導致能源價格和原材料價格上升，國內物價將進一步上漲，受此影響，利率上調幅度也會增大，從而陷入景氣萎縮的惡性循環。 現在世界各國正在進入視野為零的不確定性時代。在這種情況下，韓國政府在參與俄羅斯經濟製裁的同時，還承擔了需要支撐一落千丈增長的課題。企業面臨著高物價、高匯率、高油價的復合危機，家庭被債務壓抑，對股票和房地產市場的急劇變動感到茫然失措。經濟主體稍有不慎就會掉入深淵。韓國經濟已經開始不安的走鋼絲了。

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