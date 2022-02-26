半導體業界：“雖然眼下影響較小，但事態長期化時將會受到打擊”. February. 26, 2022 07:32. by 宋忠賢記者•李相煥記者 balgun@donga.com,payback@donga.com. 對于強行入侵烏克蘭的俄羅斯，美國打出出口限制措施牌，預計韓國國內企業也將不可避免地受到一定程度的打擊。在原材料持續暴漲的情況下，加上全球金融市場的不安，進出口企業的緊張感也達到高潮。 25日，據財界透露，包括三星電子和SK海力士在內的國內半導體業界認爲，此次制裁不會造成太大的影響。因爲國內半導體産業對俄羅斯的出口比重僅爲1.6%。據推算，俄羅斯的半導體消費量不到全球市場的0.1%。半導體業界相關人士表示：“俄羅斯需要半導體的工廠本身並不多，出口余波不會太大”，“但是，如果事態長期化，很難預測其影響。” 在半導體業界，原材料供需是最大的風險因素。因爲俄羅斯和烏克蘭占據了半導體工程中使用的氖和氪等稀有氣體的供應量的一半左右。去年，氪進口總量的30.7%來自烏克蘭，17.5%來自俄羅斯。氖氣進口方面，烏克蘭（23.0%）和俄羅斯（5.3%）的比重也較高。半導體業界相關人士擔憂道：“目前庫存量維持在3個月以上”，“雖然爲應對萬一正在謀求購買多元化，但如果事態長期化，將會受到打擊。” 前一天俄羅斯入侵烏克蘭成爲現實後，韓國汽車産業協會就海外直接産品規則（FDPR）的影響進行了緊急實態調查。雖然現階段沒有産品被列入制裁對象，但也不能排除車載半導體被列入控制對象的可能性。也就是說，根據美國對FDPR的嚴格適用程度，有可能進入影響範圍。韓國汽車企業去年在俄羅斯銷售了38萬輛，現代汽車集團在俄羅斯的市場占有率達到了23%。 金融市場也處于不安狀態。 25日，首爾外彙市場韓元對美元的彙率比前一天下降0.8韓元，以1201.6韓元收盤，但連續兩天超過了1200韓元。因爲戰爭擴大的可能性，被分類爲安全資産的美元的需求增加了。前一天，體現6國貨幣美元價值的美元指數在盤中上升到了97.740，創下了2020年6月以來的最高值。 國際油價暫時超過每桶100美元等原材料價格正在暴漲，這一點將會給國內企業帶來持續的打擊。 政府當天在首爾大廈召開了相關長官會議（綠室會議），表示將向烏克蘭事態受害企業提供貿易金融支援。對于因經濟制裁而遭受損失的國內企業，將立即實行延長出口信用擔保免減額、保險金快速補償、暫付款等措施。另外，爲了進出口受害企業，必要時還將啓動2萬億韓元規模的緊急金融支援項目。産業通商資源部也新組建了支援出口企業物流擴充、交易線轉換、擴大貿易保險等的貿易安保班。

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