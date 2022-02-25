因職場關閉MLB選手受到的損失與日俱增…謝澤爾每天損失2.7億韓元. February. 25, 2022 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 因團體交涉被推遲而持續關閉職場的美國職業棒球大聯盟（MLB）如果不能及時拉開常規賽的帷幕，選手們也將蒙受巨大損失。 《美聯社》24日預測說，如果原定于4月1日舉行的2022賽季的開幕時間被推遲，導致常規賽賽程縮短，選手們每天將損失2050萬美元（約244億韓元）。這是將去年MLB總年薪38億美元（約4530億韓元）除以舉行常規賽比賽的186天計算得出的數值。 超級明星蒙受的損失非常大。美聯社（AP）指出，損失最大的球員是馬克斯•謝澤爾（38歲•紐約大都會隊）。去年11月成爲自由簽約選手（FA）的謝澤爾以3年1.3億美元（約1548億韓元）的價格與大都會隊簽訂了合同。這是一份每年年薪高達4333萬美元（約516億韓元）的大合同，以單一賽季爲准，是MLB的最高級別。賽程每減少一天，謝澤爾每天就會損失23.2975萬美元（約2.7億韓元）。紐約洋基隊的王牌投手加裏特•科爾（32歲）也將遭受每天19.3548萬美元（約2.3億韓元）的經濟損失。有趣的是，謝澤爾和科爾作爲選手方面的代表正在參與勞資協商。 對于在韓國選手中年薪最高的柳賢振（35歲•多倫多藍鳥隊）來說，賽季縮短也會讓他品嘗到苦澀。在2020賽季前夕，柳賢振與多倫多隊簽訂了4年8000萬美元（約954億韓元）的FA合同，每年他能拿到2000萬美元的年薪。如果開幕時間推遲，柳賢振每天將損失10.7527萬美元（約1.28億韓元）。 柳賢振在簽約第一年的2020年受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，只進行了60場比賽的縮水賽季，而不是162場比賽，因此他只領取了合同年薪的37%（740萬美元）。雖然去年年薪全部領取了，但如果因職場關閉而再次進行縮水賽季，對于柳賢振來說，即使沒有大的傷病，也會成爲經常遭受金錢損失的悲慘案例。 AP通信當天表示：“各球隊在預定開幕一個月前的下周一（28日）之前結束協商，才能按原計劃開啓常規賽”，“事實上已經向選手方面施壓。”

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