5~11歲也將注射疫苗… 最早從3月份開始接種. February. 24, 2022 07:46. by 劉根亨記者•李智雲記者 noel@donga.com,easy@donga.com. 最早從3月開始，5~11歲的兒童也將接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。目前只有12周歲以上人群才是接種對象。 食品醫藥品安全處（食藥處）23日批准輝瑞的5~11歲用新冠病毒肺炎疫苗“Comirnaty™”韓國使用。食藥處解釋說：“分析輝瑞提交的臨床試驗資料，並通過中央藥劑師審議委員會等咨詢，證明了疫苗的安全性和效果。”疾病管理廳考慮到新冠病毒流行情況、小兒用疫苗供應日程等，計劃在3月份發表詳細接種計劃。韓國政府相關人士表示：“疫苗可能會比3月上旬晚些時候進入韓國。預計最早將于3月接種，最晚將于4月開始接種。” 據食藥處透露，輝瑞以美國、芬蘭、波蘭、西班牙等4個國家的3109名5~11歲人群爲對象進行了臨床試驗。疫苗接種帶來的預防效果爲90.7%。雖然出現了注射部位疼痛或紅腫的症狀、以及疲勞感、肌肉痛等異常事例，但大部分都是輕症或中等水平。沒有出現死亡和心肌炎等重大異常反應。只是注射部位紅腫的症狀多于16~25歲。當天出席食藥處新聞發布會的高麗大學安岩醫院少兒青少年科教授崔英俊（音）表示：“輕微的異常反應也在2、3天內消失，因此無需太過擔憂。” 新冠病毒主要指標日益惡化。以23日0時爲准，新增確診患者爲17.1452萬人，比前一天增加了約7萬人。當天的確診患者人數比事先經曆奧密克戎變異毒株的主要國家（21日爲准）還要多。預計24日上午公布的新增確診患者人數將比23日多。 重症患者和死亡者接近去年年末因“德爾塔變異毒株”引起的醫療大亂當時的水平。危重症患者人數爲512人，自上月19日以後首次增至500人。一天死亡人數爲99人，是自去年12月31日以來的最高值。死亡人數是新冠病毒流入韓國後第四多的數值。醫療界內外有人批評說，防疫當局提及新冠病毒變成地方性流行病的可能性等，急于發出緩和防疫的信息。

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