因MLB職場關閉而引發猜測的金廣铉的去留問題. February. 24, 2022 07:46. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 在美國職棒大聯盟（MLB）職場關閉（罷工）持續的情況下，圍繞自由簽約選手（FA）“KK”金廣铉（34歲）的去留問題，各種猜測層出不窮。 金廣铉的原所屬球隊聖路易斯紅雀隊的記者口中透露出了球隊和選手分手的可能性。22日，采訪了聖路易斯隊近20年的《聖路易斯郵報》記者德裏克•古爾德在與球迷們的對話中表示，“金廣铉希望得到在聖路易斯隊無法擁有的先發投手機會，因此希望離開球隊。他（因爲任職問題）覺得自己不能完全與球隊在一起。” 2020年以2年合約加盟聖路易斯紅雀隊的金廣铉在上個賽季出場的27場比賽中，以先發投手的身份參加了21場比賽。腰和胳膊肘等經常受傷的他，從8月開始經常擔任中繼投手，而不是先發投手。首發出場情況下取得6勝7負、平均責任失分3.63的金廣铉，在擔任中繼投手時取得1勝0負、1次保局成功、平均責任失分1.80的成績。 部分媒體還預測，洛杉矶道奇隊可能會向首發和候補投手都能夠勝任的金廣铉提出引進提議。23日，美國棒球統計網站《Fangraphs.com》表示：“道奇隊喜歡（任職）有彈性的投手。金廣铉作爲首發和中繼投手都能起用，展現出了良好的表現”，並預測道奇隊有可能以2年3600萬美元（約428.652億韓元）的條件與金廣铉簽約。 在聖路易斯，也有人希望球隊能與金廣铉續約。聖路易斯紅雀隊的球迷網站《Red Bird Lenze》表示：“無論是首發還是候補投手，金廣铉都是聖路易斯隊需要考慮續約的FA投手”，“加強球隊的首發陣容或作爲核心中繼投手與他續約，將是一個並不令人驚訝的決定。” 目前沒有所屬球隊的金廣铉在仁川通過個人訓練保持身體狀態，等待MLB職場關閉結束。據悉，雖然不斷有人提出重返KBO聯賽原所屬球隊SSG的傳聞，但金廣铉表現出了想繼續留在MLB的意志。

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