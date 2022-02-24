普京在派兵第二天聲稱「不想馬上派兵」，「灰色戰術」引發混亂. February. 24, 2022 07:46. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯總統普京在決定向烏克蘭東部派兵的第二天即當地時間22日表示：「並沒有想立即向烏克蘭頓巴斯地區派遣軍隊。」但是北約確認了俄羅斯軍隊進入烏克蘭東部頓巴斯地區的事實。對此，《紐約時報》等外國媒體評價說，這是普京特有的「灰色戰術」，讓對方無從知道自己的意圖和真實與否，來壓迫對方。 據俄新社等媒體報道，普京當天在俄羅斯上院俄聯邦委員會批準派兵後對媒體表示：「俄羅斯將根據在與頓巴斯地區親俄反政府武裝勢力頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國簽署的威脅情況下將進行軍事合作的規定提供軍事支援。」他還說：「並不是說現在俄羅斯軍隊就要去頓巴斯。根據現場發生的具體情況會有所不同。」 軍事專家們評價說，在北約和歐盟已經確認俄羅斯軍隊進入頓巴斯地區的情況下，普京發出這樣的信息，是他特有的「灰色戰術」，也是在軍事作戰中結合心理戰、假新聞、政治工作等的「混合戰術」。 《紐約時報》報道說：「普京正在適當地利用大規模攻擊、一塊一塊肢解一個國家的方式、像蟒蛇一樣擠壓的戰略，」「相比需要大費用和軍事力量的全面戰爭，分階段破壞烏克蘭內部，即使不動用戰車，也壓迫西方國家。」雖然俄羅斯15日撤回了烏克蘭國境一帶的部分俄羅斯部隊，但實際上增加兵力也是出於同樣的原因。 也有分析認為，普京對全面戰爭感到了負擔。普京決定承認頓涅茨克、盧甘斯克獨立及派兵後，俄羅斯股價指數MOEX指數暴跌10.5%，俄羅斯盧布比美元貶值3.4%。俄羅斯輿論調查機構萊瓦達中心去年年末對「俄羅斯進攻及吞並烏克蘭」進行了問卷調查，結果顯示贊成者僅占25%。 美國有線電視新聞網（CNN）報道說：「普京作為熟練的機會主義者和實用主義者，可以做出合理的選擇。現在普京接下來要做的事情都集中了視線。」

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