讓大腦跳動. February. 21, 2022 07:38. . “思考是一種內在化運動。”—出自羅道夫•伊納斯《夢想機器的進化》中 我們是動物。這句話的意思是，生活所需要的一切都需要移動身體來拯救。人類爲了吃、克服危險、尋找伴侶而不斷行動。爲了掌管這種動向，大腦誕生了。動作需要精巧的控制過程。應該設定生存所需的目標，計劃下一步行動後，計算其行動的損益，確定行動的時間。爲此，大腦通過分析和預測自己和圍繞自己的環境，進化成了巨大的“思考機器”。 具有諷刺意味的是，能夠出色地利用大腦功能的人類構築了不再動彈也能生存的環境。沒有必要再爲了覓食而去打獵，也不用爲了求偶而彷徨。但是，身體變得舒服並不意味著我們的生活變得如此舒適。我們不斷地假定、計劃、思考、承受著壓力生活。誕生爲只有行動才能生存的存在，在不動的情況下生活，由于爲了控制行動而設計的大腦的過度副産品而飽受痛苦。 該如何消除這種苦惱和壓力呢？你得先動一動。嘴上說要堅持運動，但每天24小時中也只有一兩個小時在運動。因此，無論是爬房子周圍的樓梯，還是走公司大樓的散步路，無論以何種方式，都要時刻行動起來。我們過著我們的身體比設計方式移動得少得可憐的生活。無論在腦海中如何完美地執行內在化運動，只要不直接行動，大腦就會停滯，副産品也會更多。如果我們繼續行動，大腦也會爲了履行控制行動的原始職責而再次“健康地”動起來。

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