三星電子最高管理層5人，去年平均年薪63億韓元. February. 19, 2022 07:22. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 據悉，三星電子最高管理層去年的平均年薪達到了63億韓元。 18日，據財界透露，三星電子爲了3月16日召開股東大會，于本月15日向金融委員會、韓國交易所提交的《表決權代理行使勸告參考文件》顯示，去年三星電子共向5名社內理事（董事）和6名社外理事支付了323億韓元（約合人民幣1.7億元）的年薪。社外理事的工資是根據“社外理事待遇規定”固定的。2020年，前企劃財政部長官朴宰完等6名三星電子外部理事共計獲得8億韓元年薪，外界推測其去年年薪應維持在同一水平。據此，向5名社內理事共支付了315億韓元的薪水。 以去年爲基准，三星電子公司內部理事爲綜合技術院會長金奇南（前DS部門長）、前社長高東真（前IM部門長）、前社長金炫奭（前CE部門長）、副會長韓宗熙（現DX部門長）、前經營支援室長崔輪鎬（現三星SDI社長）。2019年三星電子內部理事人均年薪爲30.04億韓元，2020年爲53.75億韓元，去年三星電子創下曆史最高銷售紀錄，內部理事年薪也水漲船高。 另外，三星電子將在3月份的股東大會上提交選任社長慶啓賢（DS部門負責人）、社長盧泰文（MX事業部長）、社長朴學奎（經營支援室長）、社長李正培（存儲器事業部長）爲新任公司內部理事的議案。

한국어