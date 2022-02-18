瓦利耶娃在奧運會結束後也注定要被抛棄？. February. 18, 2022 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 出現禁藥陽性反應的“花滑外星人”卡米拉•瓦利耶娃（16歲•俄羅斯奧委會代表隊）吞噬了2022年北京冬奧會。即使呈陽性反應也強行參加花樣滑冰女子單人滑比賽的瓦利耶娃的首次奧運會之行，只留下了衆多爭議和批評。瓦利耶娃能否參加下屆奧運會，爭取恢複名譽呢？可惜的是，她很有可能像“一次性杯子”那樣被丟棄。 瓦利耶娃是葉特裏•圖特貝裏澤教練（48歲•俄羅斯）師團的運動員。圖特貝裏澤教練與瓦利耶娃、安娜•謝爾巴科娃（18歲）、亞曆山德拉•特魯索娃（18歲）等3名選手一起參加了此次奧運會。圖特貝裏澤教練從2014年至今一直支配著女子花樣滑冰。但值得注意的是，一同獲得榮譽的選手要麽直接隱退，要麽離開了圖特貝裏澤教練。 2014年在索契冬奧會花樣滑冰團體賽中獲得金牌的尤利娅•利普尼茨卡娅（24歲•俄羅斯）因厭食症而飽受煎熬。3年後，她隱退了。2018年在平昌冬奧會分別獲得金牌和銀牌的阿麗娜•紮吉托娃（20歲）和葉甫根尼娅•梅德韋傑娃（23歲•以上俄羅斯）的命運也相似。一年後，紮吉托娃因落後于同一師團的選手們而退役。梅德韋傑娃在奧運會結束3個月後表示“想和朋友一樣的教練一起工作”，並去了金妍兒（32歲）的教練布萊恩•奧澤麾下。除此之外，從青少年隊升入成年隊的選手會暫時嶄露頭角，而一旦受傷，她們就會毫不留情地被圖特貝裏澤教練抛棄。 圖特貝裏澤教練是創造當今女子花樣滑冰的四周跳時代的人物。參加此次奧運會的3名俄羅斯選手將全部進行四周跳。在女選手中，除了俄羅斯選手之外，在實戰中跳四周跳的選手只有日本的紀平梨花（20歲）。而紀平梨花在身體出現嚴重負擔的情況下仍選擇做四周跳，結果受傷沒能參加此次北京冬奧會。 圖特貝裏澤教練要求年輕選手進行高強度的訓練和控制飲食。每天超過12小時的訓練是家常便飯，並且嚴格控制運動員喝水。盡管如此，在俄羅斯花樣滑冰錦標賽上連續7年多培養出冠軍，在圖特貝裏澤教練率領的“三寶70俱樂部”裏，俄羅斯的小選手們依舊排起了長隊。 在俄羅斯，能夠跳四周跳的年輕希望之星超過10名。也就是說，即使沒有瓦利耶娃，也有很多選手可以代替她。這就是爲什麽海外花樣滑冰專家和教練們認爲瓦利耶娃是“一次性杯子”命運的原因。

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