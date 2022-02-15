癌症-器官移植患者等免疫力低下者130萬人開始接種第4次疫苗. February. 15, 2022 07:46. by 劉根亨記者、金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 14日，針對高危人群的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗第4次接種正式開始。癌症患者、接受器官移植的人等免疫力低下者約130萬人是首批接種對象。他們如果利用剩余疫苗，從當天開始可以接種，從28日開始可以指定日期接種。 韓國政府14日提出了上述內容的新冠肺炎疫苗第4次接種計劃。繼免疫力低下之後，療養醫院、設施入所者及從業人員約50萬人將從3月開始進行第4次接種。第4次接種對象是完成第3次接種120天的人。但是，如果有集體感染危險等理由，可以在第3次接種90天後開始接種。 政府把“減輕醫療體系負擔”作爲實施第4次接種的理由。60歲以上高齡層在第三次接種後，最近過了3個月以上，新冠病毒確診患者人數再次呈增加趨勢。在全體確診患者中，高齡層比率在上個月第四周爲8.0%，但本月第二周增加到了11.7%。以14日0時爲准，新增確診患者爲5.4619萬名，連續5天保持在5萬名左右。這一數字是一周前的7日（3.5286萬名）的1.5倍。特別是危重症患者在17天後再次增加到了300名左右（306名）。 防疫當局表示，不考慮普通國民進行第4次接種。因爲世界衛生組織（WHO）、歐洲醫藥品廳（EMA）等對現有疫苗的反複接種提出否定意見等，認爲沒有充分的根據。政府表示，不考慮只給第4次接種者提供防疫通行證優惠的方案。 政府決定從14日開始只向隔離當事人支付新冠肺炎生活支援費。之前，以隔離者家庭的全體家庭成員爲標准，支付了支援金。今年也決定延長地方稅繳納期限或推遲征收。另一方面，在政府部分放寬防疫政策的情況下，隨著確診患者持續增加，部分人出現了“不服防疫”的動向。隨著對低危險群在家接受治療者的監控中斷，利用衛星定位系統（GPS）的自我隔離應用程序也消失，出現了違反防疫方針進行外部活動的新冠病毒確診患者。

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