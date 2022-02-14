印在手套上的感人的一句話“我是國家代表”. February. 14, 2022 07:44. by 金正勳記者 hun@donga.com. 12日，在中國北京的延慶國立滑行中心。結束自己人生第一次奧運會舞台的俯式冰橇（又稱鋼架雪車）代表隊的金恩智（30歲）露出了燦爛的笑容，向電視台的攝像機伸出了自己的手掌。金恩智的手套上寫著“我是值得驕傲的大韓民國國家代表！大韓民國加油！” 2022年北京冬奧會女子俯式冰橇比賽中，金恩智在奧運會舞台上表現出的熱情給粉絲們帶來了很大的感動。對于自己對國家隊的熱愛，金恩智表示“這樣的選手才是真正的國家代表”。在本屆奧運會女子俯式冰橇比賽中，金恩智以3分09秒79的總成績在所有25名參賽選手中排名第23位。在第3次試滑中，比第1、2次試滑快了1秒以上，創下了自己的最好成績。但是，在前20名才能參加的第4輪滑行中，她沒能上場。 金恩智作爲俯式冰橇選手登上奧運會舞台花費了5年的時間。曾是跳遠選手的金恩智在2017年考慮退役後轉向俯式冰橇項目。但在2018年平昌冬奧會前夕，她因膝蓋十字韌帶破裂受傷，未能參加奧運會。金恩智在平昌冬奧會當時不是以國家代表身份活動，而是以“前走者”（提前乘坐檢查跑道狀態的人）的身份活動。 因傷錯過了平昌冬奧會入場券的金恩智決心“即使終止運動生涯，也要一直騎到感覺冰橇騎得好爲止”，之後爲了參加北京冬奧會，經過恢複性訓練回到了國家隊。以20多歲年齡重返國家隊的金恩智在2020年1月的國際有舵雪橇和俯式冰橇聯合會（IBSF）北美杯上獲得了賽季綜合冠軍。“這次是第一次參加奧運會，所以我會盡最大的努力滑行”發表抱負的金恩智，在冬奧會上收拾起了作爲自己國家代表的自豪感。

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