華麗城市的背面. February. 10, 2022 07:48. . 因思想和行動等差異而分裂的集團被稱爲“派”。印象派、野獸派、立體派等美術史上存在多種畫派。在美國，還有垃圾箱畫派（Ashcan School）。藝術家集團的名字竟然是“煙灰缸派”！這個令人印象深刻的名字來源于喬治•貝洛斯的畫作。這是三名流浪漢仔細翻找煙灰缸的素描。 垃圾箱畫派在19世紀末和20世紀初以紐約爲中心展開了活躍的活動。他們拒絕當時畫壇的主流印象派或保守的官學派美術，試圖畫出具有美國特色的畫作。貝洛斯在30歲時畫的這幅畫是充分體現垃圾箱畫派特征的代表作。 冬天在布魯克林碼頭邊，一群工人正焦急地站著等待著什麽。今天有工作嗎？他們負責的是從停泊的船上裝載馬匹和貨物的工作。雖然是低工資，但也很難找到工作。畫面左側的男子可能是沒找到工作，低著頭。工友們看著他的心情似乎也不舒服。隔岸曼哈頓，富人們居住的高樓大廈競相站立著。這是親手建造那些大樓的工人一輩子夢寐以求的房子。粗糙冰冷的江水則起著徹底區分城市貧民和富人的警戒作用。對于失去希望的他們來說，生活會不會像扔在煙灰缸裏的煙灰一樣灰暗呢？畫家通過貧困工人的形象，真實地展現了華麗的城市紐約的另一面。 貝洛斯在43歲時就早早夭折，生前沒能進入偉大的畫家行列。垃圾箱畫派的畫作也被立體派和野獸派所排擠，被認爲是落後于時代的畫作。但是，貝洛斯現在被認爲是20世紀初最重要的美國畫家。2014年倫敦國家畫廊以2550萬美元的價格購買了這幅畫。這是英國國立美術館收集的第一部美國主要作家作品。

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