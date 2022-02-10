夢想成爲另一個“冰上怪物”的鄭在元. February. 10, 2022 07:49. by 兪載泳 elegant@donga.com. 鄭在元（21歲•議政府市政府）在金慜錫（23歲•城南市廳）點燃的熱潮上再添一把火。 繼2018年平昌冬奧會之後，金慜錫8日在北京冬季奧運會速度滑冰男子1500米比賽中再次獲得銅牌，走上了“冰上怪物”的進化模式，繼他之後韓國中長距離最強者鄭在元將出擊。 和金慜錫一起作爲高中生參加平昌冬奧會的鄭在元也將連續兩屆挑戰獎牌。鄭在元在平昌冬奧會上與金慜錫、李昇勳（IHQ）合作，在團體追逐賽中獲得了銀牌。在5000米和10000米比賽中，在本賽季世界杯上表現不佳，未能獲得奧運會參賽權的鄭在元將與氣勢高漲的金慜錫一起參加13日的團體追逐決賽。在集體出發比賽中，他將以“矛”的身份挑戰金牌，而不是幫助李昇勳成爲“領跑者”的“盾牌”。 就像金慜錫做的一樣，鄭在元想讓大家看到小辣椒很辣。不管是否與國家隊在一起，他總是能從金慜錫那裏找到動力。身高177厘米的金慜錫爲提高速度增加了力量訓練，鄭在元受到刺激，去年夏天在江原太白進行了高強度的體力訓練。對于選手們來說，恐怖的泰陵國際滑冰場附近的佛岩山山嶽訓練也沒有錯過。鄭在元身高174厘米，體重不足60公斤，但加強了能夠與長距離特別強的歐洲選手抗衡的速度和耐力。然後在北京冬奧會D-100倒計時電子屏幕上與金慜錫並排合影。 根據本賽季世界杯系列賽的成績，韓國的團體追逐排名位居第10位。但是對于得到金慜錫的氣運，夢想成爲另一個“冰上怪物”的鄭在元來說，這只是數字而已。

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