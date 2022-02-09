青瓦臺著手挑選韓國銀行新總裁人選……意識到是「紮釘子」，可能會與下屆總統磋商. February. 09, 2022 07:56. by 朴民優 minwoo@donga.com. 據悉，青瓦臺已著手進行下屆韓國銀行總裁候選人提名工作。但是，觀察人士認為，為了避免政權末期「紮釘子人事」的爭議，在選出最終候選人後，擁有人事權的文在寅總統將在3月大選後與當選總統進行磋商後再提名。 據青瓦臺和金融界8日透露，韓國銀行總裁李柱烈的任期將於3月31日屆滿，青瓦臺人事首席秘書室開始推薦下任總裁候選人。政府高層相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：「人事首席秘書室正在討論向總統推薦的候選人。雖然提名方針和時間尚未確定，但正在製作候選人推薦資料。」根據韓國銀行法，韓國銀行總裁只能連任一次，因此青瓦臺必須尋找2018年4月連任總裁的李柱烈的繼任者。 韓國銀行總裁的人選，通常由青瓦臺人事首席秘書室推薦20倍的人才庫，由總統秘書室長主持的人事推薦委員會選出4、5名最終候選人後，再經過民政首席秘書室的檢驗。如果總統在最終候選人中指定一名為下任總裁候選人，將經過國會人事聽證會再任命。 考慮到國會聽證會的日程等，文在寅總統必須在3月初之前完成候選人提名程序。前總統朴槿惠和文在寅分別於2014年3月3日和2018年3月2日提名李柱烈。如果人選被推遲，需要應對世界各國的緊縮動向和通貨膨脹等的貨幣當局首長就會出現空缺，令人擔憂。 但是，如果在大選前指定下任總裁候選人，那麽「紮釘子」人事爭議將會擴大。政府相關人士表示：「考慮到韓國銀行的獨立性，沒有必要從政治上考慮提名時間，但在大選即將到來之際，青瓦臺處於最慎重的氛圍。」 因此，韓國銀行內外普遍認為，文在寅將在３月9日大選後，通過與當選總統的磋商進行提名。很多人預測，最終候選人群也將包括中立的韓國銀行內外人士，以及參與朝野大選候選人陣營的經濟專家。目前有望成為下任總裁的候選人有韓國銀行副總裁李承憲、國際貨幣基金組織負責亞太事務的局長李昌龍、首爾大學經濟學部教授金素英（音，國民力量黨總統候選人尹錫悅競選團隊）、漢陽大學經濟學部教授河俊京（音，共同民主黨總統候選人李在明競選團隊）等。

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