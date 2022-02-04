雖然都拍完了，但是票房不好說…韓國電影大片遭遇“上映冰河期”. February. 04, 2022 07:45. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 上月26日，瞄准春節長假的韓國電影大片《海盜：鬼怪的旗幟》和《王者制造》上映，因此很多人期待兩部大片能給冰凍的影院街帶來暖風。但由于長假期間奧密克戎變異毒株的擴散，截至2日，《海盜：鬼怪的旗幟》和《王者制造》分別有88萬多人和48萬多人觀看。 兩部大片在奧密克戎變異毒株的直接打擊下未能取得預期成績，影院街正經曆著更強的寒流。因爲這樣的氛圍，截至3日目前，確定將于本月和下月上映的制作費100億韓元以上的韓國電影大片爲0部，以《海盜：鬼怪的旗幟》和《王者制造》上映爲結尾，大片失蹤了。 原定上月上映的《緊急宣言》因加強保持社交距離的措施而推遲上映，上映日期尚未確定。航空災難大片《緊急宣言》由宋康昊、李秉憲、全度妍、金南佶等超豪華演員出演，僅制作費就高達245億韓元。 創下曆屆票房第一的《鳴梁海戰》（1762萬名）的導演金韓民執導的《閑山：龍的出現》從去年夏天推遲到今年夏天上映，但由于加強保持社交距離等變數較多，很難保證上映日期。制作《老千》的崔東勳導演的《外星+人》和日本巨匠是枝裕和導演執導的首部韓國電影，宋康昊、姜東元、裴鬥娜、李智恩（IU）出演的《中介人》分別于去年4月和6月結束了拍攝。但是這些電影也只是預告今年上映，很難預測具體時間。制作了《海雲台》和《國際市場》等兩部1000萬觀衆電影的尹濟均導演的《英雄》雖然從2020年推遲到今年上映，但還沒有確定具體上映時間。 在曆屆票房（韓國本土上映）前20名的電影中韓國電影有15部，《釜山行》、《鳴梁海戰》、《與神同行》系列等大片占多數。韓國電影大片是吸引觀衆前往影院街的代表性誘因內容。電影評論家金時務（音）表示：“如果沒有以家庭爲單位前往電影院的韓國電影大片，影院街的氛圍將很難恢複。” 推遲上映後陸續開禁占領影院街的好萊塢大片也是韓國電影大片在上映日期上讓人眼花缭亂的重要原因。確定將于本月和下個月上映的電影有《355》、《尼羅河之死》、《Uncharted》、《蝙蝠俠》、《Moonfall》等好萊塢大片。某電影公司相關人士表示：“大片是耗費巨額資金打造的，要在電影市場環境最好的時候上映才對。這是出于想哭的心情而不得不擱置上映。” 電影院開始利用IMAX館等特殊館的戰略來吸引觀衆。CGV將于9日在IMAX館和4DX館分別重新上映《沙丘》•《敦刻爾克》和《哈利波特與鳳凰社》。Megabox也將于9日在杜比電影院重新上映《沙丘》。 據CGV透露，去年12月15日上映，在疫情大流行局面下也吸引了740萬名觀衆的《蜘蛛俠：英雄無歸》截至上月2日，IMAX館觀衆席占有率達到了43.9%。這遠遠超過了同期24.3%的普通館占有率。考慮到保持社交距離只能開放50~70%的觀衆席，IMAX館起到了吸引觀衆的“孝子”作用。CGV交流組長黃在賢（音）表示：“將提供只能在電影院才能獲得的觀看經驗，讓觀衆們回到電影院。”

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