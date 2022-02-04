“警示燈”，擔心第二個“産業之米”電池出現技術外泄. February. 04, 2022 07:46. by 邊鍾國記者•李建赫記者 bjk@donga.com,gun@donga.com. 繼半導體之後，被稱作第二個“産業之米”的電池産業出現了技術外泄的憂慮。3日，據相關業界及當局透露，LG能源解決方案在今年年初接到了美國通用汽車（GM）的爲難要求。LG能源解決方案決定與GM成立電池合作公司，在美國建立3家工廠。經確認，通用汽車方面在合作公司相關協商過程中，以確認電池安全性爲由，要求提供電池實驗結果等敏感技術信息。 正在推進與SK-ON建立電池合作公司的美國福特也要求SK方面共享電池內部充電材料的密度相關技術信息。這一事實在雙方進行協商的過程中，福特方面向韓國政府確認相關技術是否屬于禁止泄露的國家核心技術的過程中被爆出來。據悉，三星SDI也在與美國新生電動汽車企業Rivian討論電池合作時，對方無理要求共享技術，導致討論破裂。 美國整車企業今後在降低對韓國電池企業的依賴度、推進直接生産電動汽車電池的“電池內在化”的過程中，這種技術泄露矛盾可能會持續下去。某業界相關人士表示：“不僅要擔心技術外泄，對于縮短整車企業的電池內在化時間，削弱韓國電池競爭力這一點也需保持謹慎”，“有必要完善預防外泄的法律制度。”

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