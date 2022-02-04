拜登：「向東歐增派3000名最精銳美軍」. February. 04, 2022 07:46. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、巴黎=常駐記者 金潤宗 weappon@donga.com、zozo@donga.com. 美國總統拜登當地時間2日宣布，為防範俄羅斯入侵烏克蘭，將在波蘭和羅馬尼亞等東歐地區部署由最精銳的空降部隊和快速裝甲部隊組成的3000名美軍。在俄羅斯總統普京提及戰爭可能性後，拜登立即用派遣美軍進行反擊，美俄之間的武力對峙全面展開。 美國國防部發言人約翰·柯比當天表示：「拜登總統明確表示，如果歐洲的安全、穩定的威脅加大，美國將予以應對，」「美國為了應對緊急事態，計劃近期向羅馬尼亞、波蘭和德國派遣兵力。」 由此，美國將把部署在駐德國美軍基地的1000名快速裝甲部隊轉移到羅馬尼亞。他們計劃與目前駐紮在羅馬尼亞的900名美軍會合，應對俄羅斯軍隊的進攻。另外，美國還決定把駐紮在北卡羅來納州陸軍基地布拉格堡的第82空降師等2000名兵力轉移到波蘭（1700名）和德國（300名）。第82空降師被認為是投入海灣戰爭和伊拉克戰爭等美國主要戰爭的美軍最精銳部隊。 據國際文傳電訊社報道，俄羅斯副外長亞歷山大·格魯西科對此表示強烈反對，認為「這一破壞性措施只會助長軍事緊張局勢，縮小政治決定的余地。」

한국어