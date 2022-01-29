本托號“春節一定要送卡塔爾行禮物”. January. 29, 2022 07:14. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韓國連續第10次進入世界杯決賽圈的計劃被推遲。 27日，在2022年卡塔爾世界杯亞洲區十強賽第7輪比賽中，韓國隊以1比0戰勝黎巴嫩隊，積分達到17分（5勝2平）。28日，阿聯酋隊（UAE）隊也以2比0戰勝敘利亞隊，積分來到9分（2勝3平2負）。 在預選賽還剩下3場比賽的情況下，A組第二名韓國隊和第三名阿聯酋隊的積分差距維持在8分，韓國隊還沒有確保獲得小組第二名。如果阿聯酋隊在剩下的3場比賽中全部全勝，而韓國隊全部落敗的話，兩隊的排名可能發生變化。但是韓國隊只要在2月1日在阿聯酋迪拜舉行的與敘利亞隊的第8場比賽中獲勝，不管剩下的比賽結果如何，都將確定進入世界杯決賽圈。 敘利亞隊以2平5負（積2分）的戰績排在小組最後一位。在最終預選賽中與伊拉克隊（4平3負•積4分）一同未取得一勝的敘利亞隊以進5球失13球的成績創下了A組最多失球記錄。敘利亞隊的國際足聯（FIFA）排名也僅爲86位，遠低于韓國隊（33位）。由于韓國隊與敘利亞隊的戰鬥力差距較大，因此有預測說，韓國隊將在與敘利亞隊的比賽中輕松取勝。 A組第1名伊朗隊主場以1比0戰勝伊拉克隊，7輪過後戰績爲6勝1平（積19分），不論剩下的比賽結果如何，至少確保了小組第2名，在亞洲地區率先獲得了卡塔爾世界杯入場券。在以A、B組進行的此次最終預選賽中，各組的前兩名直接進入決賽圈。伊朗隊自2014年巴西世界杯以後，已經連續3次成功進入世界杯決賽圈，這也是伊朗隊曆史上第6次成功進入世界杯決賽圈。 另外，在B組，日本隊在主場比賽中以2比0戰勝中國隊。日本隊積15分（5勝2負），與少賽一場的領頭羊沙特隊（積16分•5勝1平）僅差1分，保持了小組第2的位置。但以4比0戰勝越南隊的澳大利亞隊積14分（4勝1平1負），正在緊追不舍。小組第一名和第三名的積分差距只有2分，因此根據一場比賽的結果，排名有可能完全發生變化。

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