近藤誠一：「日本佐渡礦山申遺，應通過日韓對話尋找解決方法」. January. 28, 2022 07:54. by 東京=常駐記者 金敏智 mettymom@donga.com. 「（日本）不要急於解決佐渡礦山被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄的問題，而應該與韓國充分對話，尋找能夠相互接受的解決方案。經歷這樣的過程可能會解決韓日間其他問題。」 曾擔任日本文化廳長官（2010~2013年）的近藤文化外交研究所代表近藤誠一（76歲，照片）24日在接受《東亞日報》采訪時承認佐渡金山的文化價值，但同時強調：「如果有人想起了過去的政治和經濟問題，就不能不予以考慮。」文化廳是日本負責申報世界文化遺產的部門。 外交官出身的近藤2007年擔任聯合國教科文組織世界遺產委員會日本代表。日本政府將在2月1日之前決定是否推薦新潟縣佐渡市佐渡金山成為世界文化遺產候選人。 近藤表示：「如果兩國能傾聽對方的主張，那麽佐渡礦山問題完全可以解決，這樣的過程非常重要，」「它還可以延伸為為解決韓日間其他問題而加強合作。」對於最終決定是否推薦佐渡金山的岸田文夫首相和在此過程中起到核心作用的外相林義正，他評價說：「既對日本文化感到自豪，又認為應該理解對方，在建立信賴關系的同時推進工作。」 但是，近藤指出：「面對3月韓國的總統選舉和7月日本的參議院選舉，不能排除兩國部分政治勢力提出強硬立場的可能性。」他說：「如果（韓日）說要和睦相處，就會受到部分強硬派低姿態的批評，所以最終會采取強硬措施，」「選舉時的強硬發言成為承諾，（當選後）束縛自己的手腳，這樣的事情在反復發生。」 對於完全堵塞的韓日關系的解決之道，他表示：「乘坐宇宙飛船去太空看看地球吧。從地球的歷史來看，韓國和日本爭鬥的一切都顯得微不足道。」

한국어