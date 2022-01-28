車維德在投稿中聲稱：「韓國去年拒絕加入『四方機製』」. January. 28, 2022 07:57. by 金民記者、朴孝穆記者 kimmin@donga.com,tree624@donga.com. 美國智庫「戰略與國際問題研究中心」韓國問題首席官維克托·車（車維德，照片）當地時間26日聲稱，韓國政府收到了參加美國、日本、澳大利亞、印度「四方安全對話機製」提議，但表示拒絕。 車維德當天在美國外交專刊《外交政策》投稿中表示：「我從可信的消息人士方面聽說，韓國政府在去年3月四方機製首次峰會召開之前收到了與會的提議，但拒絕接受。」這與此前韓國政府表示美國從未正式提議韓國加入「四方機製」或參加峰會的主張截然相反。 青瓦臺相關人士27日就車維德所稱斷然否認稱：「政府的立場沒有變化。」他重申，「沒有正式接到過參加『四方機製』的邀請」，駁斥車維德所稱並非事實。一名熟悉美國問題的外交消息人士表示：「美國也理解中國和韓國的關系，因此沒有邀請參與『四方機製』。」外交部發言人崔泳杉也在當天的記者會上表示：「相關主張與事實不符。韓國沒有收到『四方機製』任何一國關於直接參與的邀請。」 美國戰略與國際問題研究中心當天預測，「美國可能會要求韓國參與在經貿領域牽製中國的機製」。該智庫在《印度太平洋經濟框架概要》報告中指出，美國政府可以將韓國納入上述框架。這一框架是旨在牽製由中國主導製定的區域全面經濟夥伴協定的構想。報告預測，初期參與這一框架的國家是韓國、日本、澳大利亞、新西蘭、新加坡。

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