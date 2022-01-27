“獎金總額僅33億韓元”的佩古拉成爲網壇首富. January. 27, 2022 07:52. by 黃奎引 kini@donga.com. 傑西卡•佩古拉（28歲•美國•世界排名第21位•照片）在2009年轉爲職業選手後獲得的獎金僅爲281.8465萬美元（約33.75億韓元）。這在女子職業網球(WTA)巡回賽曆史上只能排在第202位。“網球女皇”塞琳娜•威廉姆斯（41歲•美國•第59位）職業生涯獲得了9451.8971萬美元的獎金，是佩古拉的33.5倍。 但網壇首富不是小威廉姆斯，而是佩古拉。甚至與“網球皇帝”費德勒(41歲•瑞士•第17位)相比也是如此。25日（當地時間），澳大利亞AAP通信在佩古拉進入澳大利亞網球公開賽8強後報道稱，“如果佩古拉進入賽事4強，將獲得89.5萬澳元（約7.6億韓元）獎金，但實際上對她來說，錢並不是問題。” 這是因爲費古拉原本就是富家子弟。據美國經濟專刊《福布斯》推測，在美國從事天然氣、房地産、體育及娛樂事業的佩古拉家族的淨資産將達到50億美元（約6萬億韓元）。《美聯社》報道說：“佩古拉家族的淨資産比（太平洋島國）斐濟的整體經濟規模還大。” 佩古拉身上流淌著韓國人的血液。佩古拉的母親金•佩古拉（53歲）1969年出生于首爾，被親身父母遺棄在街頭後于1974年被美國人領養。佩古拉曾在2019年在首爾舉行的韓國網球公開賽時自我介紹說：“我是半個韓國人。”

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